Одеса залишається метою для Росії — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Одеса залишається метою для Росії — Зеленський

Офіс Президента України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса залишається мішенню для росіян, після чого їхні військові плани вказують на Молдову та Румунію.

Головні тези:

  • Одеса є метою для російської агресії за словами Президента України.
  • Російські військові плани вказують на Молдову та Румунію після можливої атаки на Одесу.
  • Зеленський попереджає про наміри Москви створити хаос у регіоні та втручання у внутрішні справи сусідніх країн.

Путін націлився на Одесу — Зеленський

Про це Президент сказав на саміті “Україна — Південно-Східна Європа”.

Ми сьогодні тут, в нашому прекрасному місті, Одесі. Це красиве місто є мішенню для Росії. Росія хоче знищити його, як це вже зробила з незліченною кількістю міст та сіл на окупованих територіях. Російські військові плани вказують на цей регіон, Одесу, і потім до кордону з Молдовою, Румунією.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський акцентував, що регіон є однією з головних цілей Москви для створення хаосу.

Ми вже бачили це раніше на Балканах, де Росія розпалювала етнічні конфлікти, саботаж і навіть спроби державного перевороту. Ми були свідками спроб маніпулювання громадською думкою в Румунії за участю Москви. Вже три десятиліття Росія намагається утримати Молдову в бідності та нестабільності, щоб повністю взяти її під свій контроль. Якщо Європа програє в Молдові цього року, це підбадьорить Росію ще більше втручатися в справи ваших країн, забираючи у вас ваші ресурси, ваш суверенітет, навіть вашу історію.

Український лідер наголосив, що нині Київ потребує захисту та довгострокових гарантій безпеки.

Звичайно, нам треба захист, все, навіть більше — нам треба довгострокові гарантії, що це не зможе статися ніколи. Ось чому я прошу усіх вас ставитися до безпекових гарантій після цієї війни як до практичної потреби. Від ППО до кіберзагроз, нам треба реальні інструменти для стримування й швидкого реагування.

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