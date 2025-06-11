Одеса залишається метою для Росії — Зеленський

Ми вже бачили це раніше на Балканах, де Росія розпалювала етнічні конфлікти, саботаж і навіть спроби державного перевороту. Ми були свідками спроб маніпулювання громадською думкою в Румунії за участю Москви. Вже три десятиліття Росія намагається утримати Молдову в бідності та нестабільності, щоб повністю взяти її під свій контроль. Якщо Європа програє в Молдові цього року, це підбадьорить Росію ще більше втручатися в справи ваших країн, забираючи у вас ваші ресурси, ваш суверенітет, навіть вашу історію.