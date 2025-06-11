Одеса залишається метою для Росії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса залишається мішенню для росіян, після чого їхні військові плани вказують на Молдову та Румунію.
Головні тези:
- Одеса є метою для російської агресії за словами Президента України.
- Російські військові плани вказують на Молдову та Румунію після можливої атаки на Одесу.
- Зеленський попереджає про наміри Москви створити хаос у регіоні та втручання у внутрішні справи сусідніх країн.
Путін націлився на Одесу — Зеленський
Про це Президент сказав на саміті “Україна — Південно-Східна Європа”.
Зеленський акцентував, що регіон є однією з головних цілей Москви для створення хаосу.
Український лідер наголосив, що нині Київ потребує захисту та довгострокових гарантій безпеки.
Звичайно, нам треба захист, все, навіть більше — нам треба довгострокові гарантії, що це не зможе статися ніколи. Ось чому я прошу усіх вас ставитися до безпекових гарантій після цієї війни як до практичної потреби. Від ППО до кіберзагроз, нам треба реальні інструменти для стримування й швидкого реагування.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-