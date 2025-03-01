Російські війська ударили балістичною ракетою по Одесі — є поранені

Ввечері 1 березня росіяни атакували балістичною ракетою Одесу. Внаслідок удару є пошкодження припортової інфраструктури, судна, а також постраждали дві людини.
Головні тези:
- Російські війська вдарили балістичною ракетою по Одесі, що призвело до значних матеріальних збитків та поранень двох людей.
- Пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, належне європейській компанії.
- Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив факт атаки та зазначив, що усі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків.
Росія атакувала Одесу: що відомо
Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, а медики тим часом надають необхідну допомогу постраждалим.
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