Російські війська ударили балістичною ракетою по Одесі — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські війська ударили балістичною ракетою по Одесі — є поранені

Олег Кіпер / Одеська ОВА
ракета

Ввечері 1 березня росіяни атакували балістичною ракетою Одесу. Внаслідок удару є пошкодження припортової інфраструктури, судна, а також постраждали дві людини.

Головні тези:

  • Російські війська вдарили балістичною ракетою по Одесі, що призвело до значних матеріальних збитків та поранень двох людей.
  • Пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, належне європейській компанії.
  • Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив факт атаки та зазначив, що усі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків.

Росія атакувала Одесу: що відомо

Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Начальник Одеської ОВА

Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, а медики тим часом надають необхідну допомогу постраждалим.

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