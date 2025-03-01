Российские войска ударили баллистической ракетой по Одессе — есть раненые

Вечером 1 марта россияне атаковали баллистической ракетой в Одессу. В результате удара повреждения припортовой инфраструктуры, судна, а также пострадали два человека.
Главные тезисы
- Российская ракетная атака в Одессе привела к ущербам на припортовой инфраструктуре и гражданском судне.
- Два человека получили ранения в результате удара.
- Начальник Одесской ОВА подтвердил факт атаки и сообщил о привлечении служб к ликвидации последствий.
Россия атаковала Одессу: что известно
Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.
Кипер добавил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, а медики в это время оказывают необходимую помощь пострадавшим.
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