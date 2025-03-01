Российские войска ударили баллистической ракетой по Одессе — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российские войска ударили баллистической ракетой по Одессе — есть раненые

Олег Кипер / Одесская ОВА
ракета
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Вечером 1 марта россияне атаковали баллистической ракетой в Одессу. В результате удара повреждения припортовой инфраструктуры, судна, а также пострадали два человека.

Главные тезисы

  • Российская ракетная атака в Одессе привела к ущербам на припортовой инфраструктуре и гражданском судне.
  • Два человека получили ранения в результате удара.
  • Начальник Одесской ОВА подтвердил факт атаки и сообщил о привлечении служб к ликвидации последствий.

Россия атаковала Одессу: что известно

Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащей одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта.

Олег Кипер

Олег Кипер

Начальник Одесской ОВА

Кипер добавил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, а медики в это время оказывают необходимую помощь пострадавшим.

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