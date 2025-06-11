Одесса остается целью для России — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Одесса остается целью для России — Зеленский

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Одесса остается мишенью для россиян, после чего их военные планы указывают на Молдову и Румынию.

Главные тезисы

  • Одесса остается мишенью для России, согласно заявлениям президента Украины Владимира Зеленского.
  • Планы российских военных указывают на возможные атаки на Одессу, Молдову и Румынию, подчеркивает Зеленский.
  • Зеленский предупреждает о намерениях Москвы создать хаос в регионе и влиять на внутренние дела соседних стран.

Путин нацелился на Одессу — Зеленский

Об этом Президент сказал на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа".

Мы сегодня здесь, в нашем прекрасном городе, в Одессе. Этот красивый город является мишенью для России. Россия хочет уничтожить его, как это сделала с бесчисленным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион, Одессу, а затем на границу с Молдовой, Румынией.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский акцентировал, что регион является одной из главных целей Москвы по созданию хаоса.

Мы уже видели это раньше на Балканах, где Россия разжигала этнические конфликты, саботаж и попытки государственного переворота. Мы были свидетелями попыток манипулирования общественным мнением в Румынии с участием Москвы. Три десятилетия Россия пытается удержать Молдову в бедности и нестабильности, чтобы полностью взять ее под свой контроль. Если Европа проиграет в Молдове в этом году, это подбодрит Россию еще больше вмешиваться в дела ваших стран, забирая у вас ваши ресурсы, ваш суверенитет, даже вашу историю.

Украинский лидер подчеркнул, что в настоящее время Киев нуждается в защите и долгосрочных гарантиях безопасности.

Конечно, нам нужна защита, все, даже больше — нам нужны долгосрочные гарантии, что это не сможет произойти никогда. Вот почему я прошу всех вас относиться к гарантиям безопасности после этой войны как к практической потребности. От ПВО до киберугроз нам нужны реальные инструменты для сдерживания и быстрого реагирования.

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