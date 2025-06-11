Одесса остается целью для России — Зеленский

Мы уже видели это раньше на Балканах, где Россия разжигала этнические конфликты, саботаж и попытки государственного переворота. Мы были свидетелями попыток манипулирования общественным мнением в Румынии с участием Москвы. Три десятилетия Россия пытается удержать Молдову в бедности и нестабильности, чтобы полностью взять ее под свой контроль. Если Европа проиграет в Молдове в этом году, это подбодрит Россию еще больше вмешиваться в дела ваших стран, забирая у вас ваши ресурсы, ваш суверенитет, даже вашу историю.