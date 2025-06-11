Одесса остается целью для России — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Одесса остается мишенью для россиян, после чего их военные планы указывают на Молдову и Румынию.
Главные тезисы
- Одесса остается мишенью для России, согласно заявлениям президента Украины Владимира Зеленского.
- Планы российских военных указывают на возможные атаки на Одессу, Молдову и Румынию, подчеркивает Зеленский.
- Зеленский предупреждает о намерениях Москвы создать хаос в регионе и влиять на внутренние дела соседних стран.
Путин нацелился на Одессу — Зеленский
Об этом Президент сказал на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа".
Зеленский акцентировал, что регион является одной из главных целей Москвы по созданию хаоса.
Украинский лидер подчеркнул, что в настоящее время Киев нуждается в защите и долгосрочных гарантиях безопасности.
Конечно, нам нужна защита, все, даже больше — нам нужны долгосрочные гарантии, что это не сможет произойти никогда. Вот почему я прошу всех вас относиться к гарантиям безопасности после этой войны как к практической потребности. От ПВО до киберугроз нам нужны реальные инструменты для сдерживания и быстрого реагирования.
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