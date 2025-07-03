Россия атаковала шахедом многоэтажку в Одессе — есть пострадавшие

В ночь на 3 июля Российская Федерация атаковала Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе зафиксировано попадание в многоэтажку, есть пострадавшие.
Главные тезисы
- Российская Федерация совершила атаку на многоэтажку в Одессе, применив ударные беспилотники типа шахед.
- После удара по многоэтажному зданию были зафиксированы пострадавшие, среди которых есть дети с отравлением продуктами горения.
- Государственные службы эвакуировали 50 жителей здания, из которых 10 человек спасли с помощью спецтехники.
Российские оккупанты били шахедом по многоэтажке в Одессе
Около трех ночи в Одессе раздались взрывы — незадолго до этого фиксировали движение ударных дронов в сторону города. Впоследствии мэр Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки были повреждены жилые дома.
Информация о пострадавших уточняется. Работает оперативный штаб и коммунальные службы.
Как сообщал Труханов, в результате дронового удара было зафиксировано попадание в девятиэтажное здание.
По данным ГСЧС, из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа.
Предварительный обзор показал, что одно из парадных получило значительные повреждения. Находиться в ней небезопасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания — это позволит определить дальнейшие действия.
Как уточнили в ГСЧС, на 06:20 спасатели эвакуировали 50 жителей многоэтажки. Из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники.
К сожалению, есть четверо пострадавших.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил в 7.35, что пострадавших уже 5.
Поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах одесситов возникли пожары, оперативно ликвидированные пожарными. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 — частично повреждены.
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