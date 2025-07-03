Россия атаковала шахедом многоэтажку в Одессе — есть пострадавшие

В ночь на 3 июля Российская Федерация атаковала Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе зафиксировано попадание в многоэтажку, есть пострадавшие.

Российские оккупанты били шахедом по многоэтажке в Одессе

Около трех ночи в Одессе раздались взрывы — незадолго до этого фиксировали движение ударных дронов в сторону города. Впоследствии мэр Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки были повреждены жилые дома.

Информация о пострадавших уточняется. Работает оперативный штаб и коммунальные службы.

Как сообщал Труханов, в результате дронового удара было зафиксировано попадание в девятиэтажное здание.

Существенно пострадала многоэтажка. На месте работают все службы. Пострадавшим оказывается помощь. Поделиться

По данным ГСЧС, из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа.

Предварительный обзор показал, что одно из парадных получило значительные повреждения. Находиться в ней небезопасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания — это позволит определить дальнейшие действия.

Как уточнили в ГСЧС, на 06:20 спасатели эвакуировали 50 жителей многоэтажки. Из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники.

К сожалению, есть четверо пострадавших.

Одесса после атаки РФ

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил в 7.35, что пострадавших уже 5.

Пять человек пострадали, двое из них — мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети с отравлением продуктами горения госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие после получения всей необходимой медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно. Олег Кипер Глава Одесской ОВА

Поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах одесситов возникли пожары, оперативно ликвидированные пожарными. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 — частично повреждены.