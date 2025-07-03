Росія атакувала шахедом багатоповерхівку в Одесі — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала шахедом багатоповерхівку в Одесі — є постраждалі

ДСНС України
Одеса
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У ніч на 3 липня Російська Федерація атакувала Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті зафіксовано влучання у багатоповерхівку, є постраждалі.

Головні тези:

  • Росія здійснила атаку на Одесу використовуючи безпілотники типу шахед, що призвело до влучання у багатоповерхівку та пошкодження житлових будинків.
  • Після атаки окупантів у Одесі фіксовано постраждалих, серед яких є діти, що отримали травми від отруєння продуктами горіння.
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій евакуювала 50 мешканців багатоповерхівки, з яких 10 осіб врятували за допомогою спецтехніки.

Російські окупанти били шахедом по багатоповерхівці в Одесі

Близько третьої ночі в Одесі пролунали вибухи — незадовго до цього фіксували рух ударних дронів у бік міста. Згодом мер Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки.

Інформація про постраждалих уточнюється. Працює оперативний штаб та комунальні служби.

Як повідомляв Труханов, внаслідок дронового удару було зафіксовано влучання у дев'ятиповерховий будинок.

Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби. Постраждалим надається допомога.

За даними ДСНС, через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи.

Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі — це дасть змогу визначити подальші дії.

Як уточнили в ДСНС, станом на 06:20 рятувальники евакуювали 50 мешканців багатоповерхівки. З них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки.

На жаль, є четверо постраждалих.

Одеса після атаки РФ

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив о 7.35, що постраждалих вже 5.

Пʼятеро людей постраждали, двоє з них — хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, з отруєнням продуктами горіння, шпиталізовані. Інші дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Голова Одеської ОВА

Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. У квартирах одеситів виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. 6 квартир зруйновано повністю, ще 36 — частково пошкоджені.

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