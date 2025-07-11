Масована атака дронів РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Масована атака дронів РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
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Унаслідок ворожої дронової атаки по Одесі вранці 11 липня постраждали дев’ятеро людей.

Головні тези:

  • Унаслідок масованої дронової атаки РФ по Одесі постраждали дев’ятеро людей.
  • Російська армія атакувала Одесу 11 липня, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури та жертв серед мешканців.

Росія атакувала Одесу: є поранені

Про це в ефірі повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі відомо про девʼятьох постраждалих, семеро з них ушпиталені, іншим допомога була надана на місці.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Голова Одеської ОВА

Він зазначив, що внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлового будинку, СТО та стайні.

11 липня армія РФ атакувала Одесу дронами. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше 8 людей. Про це повідомила Одеська міськрада.

Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, надається необхідна медична допомога.

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