Масована атака дронів РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла

Унаслідок ворожої дронової атаки по Одесі вранці 11 липня постраждали дев’ятеро людей.
Головні тези:
- Унаслідок масованої дронової атаки РФ по Одесі постраждали дев’ятеро людей.
- Російська армія атакувала Одесу 11 липня, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури та жертв серед мешканців.
Росія атакувала Одесу: є поранені
Про це в ефірі повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлового будинку, СТО та стайні.
11 липня армія РФ атакувала Одесу дронами. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше 8 людей. Про це повідомила Одеська міськрада.
Унаслідок російської атаки постраждав кінний клуб: одна тварина загинула, інша дістала поранення.
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