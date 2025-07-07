Утренняя атака дронов РФ на Харьков — почти 70 человек получили ранения

В Харькове в результате атаки, начавшейся после пяти утра 7 июля, пострадали 36 человек, еще 33 обратились за медицинской помощью после второго утреннего обстрела.

В Харькове пострадали почти 70 человек из-за атаки дронов РФ

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Люди продолжают обращаться за медицинской помощью из-за атаки российских БПЛА на Харьков утром 7 июля. На сегодня известно о 36 пострадавших, среди них — трое детей.

Выросло до 33 и количество пострадавших от начавшихся после 10 утра ударов.

До 33 выросло количество пострадавших в результате последней атаки на Харьков. Среди пострадавших — трое детей: ребята 8 и 17 лет и 10-летняя девочка. У них была острая реакция на стресс. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Поделиться

Харьков после атаки РФ

К сожалению, один человек погиб в результате второго обстрела, — отметил Синегубов.

Утром 7 июля враг атаковал Харьков беспилотниками, зафиксированы попадания в Шевченковском и Слободском районах. Было известно о 31 пострадавшем, из них трое — дети.

Около 10:30 россияне атаковали Харьков повторно, возник пожар в частном секторе в Холодногорском районе. Сначала было известно о трех раненых, затем — о 16. Поделиться

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили, что 7 июля россияне атаковали здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, там получили ранения три человека.