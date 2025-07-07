Утренняя атака дронов РФ на Харьков — почти 70 человек получили ранения

В Харькове в результате атаки, начавшейся после пяти утра 7 июля, пострадали 36 человек, еще 33 обратились за медицинской помощью после второго утреннего обстрела.
Главные тезисы
- Более 70 человек пострадали в результате утренней атаки дронов РФ на Харьков, включая троих детей.
- Медицинская помощь была оказана пострадавшим немедленно после атаки.
- Утренние обстрелы Харькова 7 июля привели к многочисленным ранениям и значительному ущербу.
В Харькове пострадали почти 70 человек из-за атаки дронов РФ
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Люди продолжают обращаться за медицинской помощью из-за атаки российских БПЛА на Харьков утром 7 июля. На сегодня известно о 36 пострадавших, среди них — трое детей.
Выросло до 33 и количество пострадавших от начавшихся после 10 утра ударов.
К сожалению, один человек погиб в результате второго обстрела, — отметил Синегубов.
Утром 7 июля враг атаковал Харьков беспилотниками, зафиксированы попадания в Шевченковском и Слободском районах. Было известно о 31 пострадавшем, из них трое — дети.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили, что 7 июля россияне атаковали здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, там получили ранения три человека.
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