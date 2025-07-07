Россия атаковала Харьков шахедами — почти 30 человек пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Харьков шахедами — почти 30 человек пострадали

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Российская армия ранним утром 7 июля массированная атаковала Харьков ударными дронами типа "Шахед". Зафиксировано попадание в многоэтажку, известно о десятках пострадавших.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Харьков ударными дронами.
  • По меньшей мере 30 человек пострадали, включая троих детей, в результате дроновой атаки.
  • Повреждены дома, автомобили, кафе, магазины и другие объекты в Харькове после атаки.

Дроновая атака России на Харьков: почти 30 пострадавших

Около 05:30 в Харькове прозвучало несколько взрывов. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками.

Сначала сообщалось, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Однако впоследствии еще два взрыва прогремели в Слободском районе Харькова.

По данным ГСЧС, в Шевченковском районе Харькова горели квартиры на 8 этаже 9-этажки. Площадь пожара составляла 70 м. кв. Сейчас она локализована, продолжается ликвидация.

В Слободском районе зафиксировано попадание по территории детсада и торгового объекта. Горели хозяйственные постройки и авто. Общая площадь пожара — около 10 м. кв. Их уже ликвидировали.

На местах работают спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС.

Хакров после атаки РФ

Всего в Харькове повреждены 2 многоэтажных дома, 2 автомобиля, кафе, магазин, детсад, гараж.

Предварительно, в результате дроновой атаки по Харькову известно о 27 пострадавших, из них 3 — дети. В больницы доставлены трое пострадавших, в том числе один ребенок. Состояние — средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В г. Харьков пострадали 27 человек, среди них 3 детей 3, 7 и 11 лет.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Этой ночью российская армия атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Под вражескими обстрелами были Харьков, Одесса и Киев.

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