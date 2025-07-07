Россия атаковала Харьков шахедами — почти 30 человек пострадали

Российская армия ранним утром 7 июля массированная атаковала Харьков ударными дронами типа "Шахед". Зафиксировано попадание в многоэтажку, известно о десятках пострадавших.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Харьков ударными дронами.
- По меньшей мере 30 человек пострадали, включая троих детей, в результате дроновой атаки.
- Повреждены дома, автомобили, кафе, магазины и другие объекты в Харькове после атаки.
Дроновая атака России на Харьков: почти 30 пострадавших
Около 05:30 в Харькове прозвучало несколько взрывов. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками.
Сначала сообщалось, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Однако впоследствии еще два взрыва прогремели в Слободском районе Харькова.
По данным ГСЧС, в Шевченковском районе Харькова горели квартиры на 8 этаже 9-этажки. Площадь пожара составляла 70 м. кв. Сейчас она локализована, продолжается ликвидация.
На местах работают спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС.
Всего в Харькове повреждены 2 многоэтажных дома, 2 автомобиля, кафе, магазин, детсад, гараж.
Предварительно, в результате дроновой атаки по Харькову известно о 27 пострадавших, из них 3 — дети. В больницы доставлены трое пострадавших, в том числе один ребенок. Состояние — средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Этой ночью российская армия атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Под вражескими обстрелами были Харьков, Одесса и Киев.
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