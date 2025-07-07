Росія атакувала Харків шахедами — майже 30 людей постраждали

Російська армія рано вранці 7 липня масована атакувала Харків ударними дронами типу "Шахед". Зафіксовано влучання у багатоповерхівку, відомо про десятки постраждалих.
Головні тези:
- Російська армія вранці 7 липня атакувала Харків ударними дронами типу 'Шахед'.
- Внаслідок дронової атаки загинуло та постраждало майже 30 людей, серед них троє дітей.
- Після атаки у Харкові пошкоджені будинки, автомобілі, кафе, магазини та інші об'єкти.
Дронова атака Росії на Харків: майже 30 постраждалих
Близько 05.30 у Харкові пролунало декілька вибухів. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, Харків був атакований двома ворожими безпілотниками.
Спочатку повідомлялось, що вибухи пролунали у Шевченківському районі міста. Однак згодом ще два вибухи пролунали у Слобідському районі Харкова.
За даними ДСНС, у Шевченківському районі Харкова горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки. Площа пожежі складала 70 м. кв. Наразі її локалізовано, триває ліквідація.
На місцях працюють рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС.
Всього у Харкові пошкоджено 2 багатоповерхові будинки, 2 автомобілі, кафе, магазин, дитсадок, гараж.
Попередньо, внаслідок дронової атаки по Харкову відомо про 27 постраждалих осіб, з них 3 — діти. До лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан — середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Цієї ночі російська армія атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Під ворожим обстрілом були Харків, Одеса та Київ.
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