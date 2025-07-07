Росія атакувала Харків шахедами — майже 30 людей постраждали

Російська армія рано вранці 7 липня масована атакувала Харків ударними дронами типу "Шахед". Зафіксовано влучання у багатоповерхівку, відомо про десятки постраждалих.

Дронова атака Росії на Харків: майже 30 постраждалих

Близько 05.30 у Харкові пролунало декілька вибухів. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, Харків був атакований двома ворожими безпілотниками.

Спочатку повідомлялось, що вибухи пролунали у Шевченківському районі міста. Однак згодом ще два вибухи пролунали у Слобідському районі Харкова.

За даними ДСНС, у Шевченківському районі Харкова горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки. Площа пожежі складала 70 м. кв. Наразі її локалізовано, триває ліквідація.

У Слобідському районі зафіксовано влучання по території дитсадка та торгівельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто. Загальна площа пожежі — близько 10 м. кв. Їх вже ліквідували. Поширити

На місцях працюють рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС.

Хакрів після атаки РФ

Всього у Харкові пошкоджено 2 багатоповерхові будинки, 2 автомобілі, кафе, магазин, дитсадок, гараж.

Попередньо, внаслідок дронової атаки по Харкову відомо про 27 постраждалих осіб, з них 3 — діти. До лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан — середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків постраждали 27 людей, серед них 3 дітей віком 3, 7 і 11 років. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Цієї ночі російська армія атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Під ворожим обстрілом були Харків, Одеса та Київ.