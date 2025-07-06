Росіяни вбили дитину в Харківській області

Національна поліція України повідомляє про нові атаки російських загарбників на Харківщину. Згідно з останніми даними, дві людини загинули та 11 поранені, зокрема діти, через ворожі обстріли 5 липня.
Головні тези:
- Наразі відомо про загибель 8-річного хлопчика.
- У Херсонській області також повідомляють про жертв внаслідок атак РФ.
Росіяни продовжують вбивати українських дітей
Протягом ночі ворог атакував Харків ударними дронами.
Згідно з останніми даними відбулися влучання на території цивільного підприємства, в будівлю спорткомплексу, у житловій забудові.
Серед постраждалих 46-річна жінка. Окрім того, вказано, що гострої реакції на стрес зазнала дівчинка 3 років.
Під удари ворога потрапив Куп’янський район. Там росіяни вбили 59-річного цивільного.
Ще 5 мирних мешканців отримали поранення.
Також вказано, що 5 липня населені пункти деокупованої території Херсонської області знову опинилися під артилерійськими та мінометним обстрілами, численними атаками ворожих БпЛА.
Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених цивільних, а також пошкоджені цивільні об’єкти.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-