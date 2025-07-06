Росіяни вбили дитину в Харківській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили дитину в Харківській області

Національна поліція України
Росіяни продовжують вбивати українських дітей
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Національна поліція України повідомляє про нові атаки російських загарбників на Харківщину. Згідно з останніми даними, дві людини загинули та 11 поранені, зокрема діти, через ворожі обстріли 5 липня.

Головні тези:

  • Наразі відомо про загибель 8-річного хлопчика.
  • У Херсонській області також повідомляють про жертв внаслідок атак РФ.

Росіяни продовжують вбивати українських дітей

Протягом ночі ворог атакував Харків ударними дронами.

Згідно з останніми даними відбулися влучання на території цивільного підприємства, в будівлю спорткомплексу, у житловій забудові.

Серед постраждалих 46-річна жінка. Окрім того, вказано, що гострої реакції на стрес зазнала дівчинка 3 років.

Через атаку ворожого дрона по цивільному автомобілю поблизу села Одноробівка Богодухівського району загинув 8-річний хлопчик. Чотирирічний хлопчик та 40-річний чоловік отримали поранення, 36-річна жінка — гостру реакцію на стрес.

Під удари ворога потрапив Куп’янський район. Там росіяни вбили 59-річного цивільного.

Ще 5 мирних мешканців отримали поранення.

Також вказано, що 5 липня населені пункти деокупованої території Херсонської області знову опинилися під артилерійськими та мінометним обстрілами, численними атаками ворожих БпЛА.

Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених цивільних, а також пошкоджені цивільні об’єкти.

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