"Вічна слава!". Україна вітає зі святом Військово-Морські сили ЗСУ

6 липня Україна традиційно святкує День Військово-Морських сил Збройних Сил України. До усіх воїнів ВМС зі словами подяки, а також з привітаннями звернулися глава держави Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Головне управління розвідки України, а також тисячі українців з різних куточків країни.

Україна висловлює вдячність воїнам ВМС

Зеленський вкотре нагадав про те, що бійці Військово-Морських сил ЗСУ тримають оборону на воді, на суші, прикривають небо й роблять усе для безпеки своєї батьківщини.

Російського десанту не було й не буде в Одесі, «Москва» пішла на дно, острів Зміїний під контролем України, знищено та пошкоджено 28 російських кораблів та один підводний човен, а «зерновий коридор» функціонує та підтримує продовольчу безпеку світу. З Днем Військово-Морських сил Збройних Сил України! Володимир Зеленський Президент України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагадав, що Росія робила все можливе, щоб відрізати Україну від моря, підірвати економіку.

Однак завдяки старанням ВМС та інших структур Сил оборони вдалося відкинути ворога від наших берегів.

Феномен цієї війни в тому, що Україна, маючи обмежений надводний флот, перетворила колись грізний чорноморський флот росії на флотилію, яка ховається в бухтах Новоросійська. Ворожий флот фактично усунуто з Криму. І значна частина цієї перемоги — заслуга Військово-Морських Сил України. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головне управління розвідки наголошує, що воїни ВМС не лише опанували руйнівну стихію, а й довели, що краще потрапити під цунамі, ніж відчути на собі праведний гнів українського флоту.