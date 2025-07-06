"Вічна слава!". Україна вітає зі святом Військово-Морські сили ЗСУ

6 липня Україна традиційно святкує День Військово-Морських сил Збройних Сил України. До усіх воїнів ВМС зі словами подяки, а також з привітаннями звернулися глава держави Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Головне управління розвідки України, а також тисячі українців з різних куточків країни.
Головні тези:
- Україна — морська держава. Ми здатні оберігати свої береги й атакувати ворожі.
- У цей день згадуємо всіх лицарів українського моря, які поклали свої життя за незалежність України.
Україна висловлює вдячність воїнам ВМС
Зеленський вкотре нагадав про те, що бійці Військово-Морських сил ЗСУ тримають оборону на воді, на суші, прикривають небо й роблять усе для безпеки своєї батьківщини.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагадав, що Росія робила все можливе, щоб відрізати Україну від моря, підірвати економіку.
Однак завдяки старанням ВМС та інших структур Сил оборони вдалося відкинути ворога від наших берегів.
Головне управління розвідки наголошує, що воїни ВМС не лише опанували руйнівну стихію, а й довели, що краще потрапити під цунамі, ніж відчути на собі праведний гнів українського флоту.
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