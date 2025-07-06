На Донеччині й Херсонщині загинули 5 цивільних внаслідок атак Росії

Російські загарбники щоденно продовжують тероризувати різні регіони України. Протягом минулої доби чи не найбільше постраждали Донецька та Херсонська області, де наразі відомо про щонайменше 5 загиблих та 10 поранених мирних мешканцях.
Головні тези:
- Унаслідок ворожих дій пошкоджена критична та соціальна інфраструктура, а також житлові будівлі в обох областях.
- Російські війська також атакували Київську область вночі 6 липня.
Що відомо про ситуацію на Донеччині й Херсонщині
Як повідомляє глава Донецької ОДА Вадим Філашкін, протягом минулої доби російські окупанти вбили 3 мирних мешканців регіону: в Андріївці, Новогригорівці та Мирнограді.
Окрім того, наголошується, що ще 7 людей в області за добу дістали поранення — по двоє в Андріївці, Новогригорівці та Покровську, ще одна у Рівному.
Згідно з останніми даними, в Херсонські області через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 — дістали поранення.
Окрім того, солдати РФ пошкодили автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі.
ДСНС України повідомляє, що нова ворожа атака спричинила руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади, що на Київщині.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-