На Донеччині й Херсонщині загинули 5 цивільних внаслідок атак Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

На Донеччині й Херсонщині загинули 5 цивільних внаслідок атак Росії

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Що відомо про ситуацію на Донеччині й Херсонщині
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Російські загарбники щоденно продовжують тероризувати різні регіони України. Протягом минулої доби чи не найбільше постраждали Донецька та Херсонська області, де наразі відомо про щонайменше 5 загиблих та 10 поранених мирних мешканцях.

Головні тези:

  • Унаслідок ворожих дій пошкоджена критична та соціальна інфраструктура, а також житлові будівлі в обох областях.
  • Російські війська також атакували Київську область вночі 6 липня.

Що відомо про ситуацію на Донеччині й Херсонщині

Як повідомляє глава Донецької ОДА Вадим Філашкін, протягом минулої доби російські окупанти вбили 3 мирних мешканців регіону: в Андріївці, Новогригорівці та Мирнограді.

Окрім того, наголошується, що ще 7 людей в області за добу дістали поранення — по двоє в Андріївці, Новогригорівці та Покровську, ще одна у Рівному.

Згідно з останніми даними, в Херсонські області через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 — дістали поранення.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.

Окрім того, солдати РФ пошкодили автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі.

ДСНС України повідомляє, що нова ворожа атака спричинила руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади, що на Київщині.

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