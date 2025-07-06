Сили ППО оголосили результати повітряного бою з РФ

Нова російська атака на Україну розпочалася о 20:30 5 липня та триває досі. Ворог здійснював повітряний напад 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області РФ та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Ворожі дрони збивали на півночі, сході, півдні та в центрі країни.
- Повітряна атака російських загарбників досі не закінчилася.
Нова атака РФ на Україну — перші подробиці
Повітряний напад противник здійснював із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курська область — РФ, Гвардійське, Чауда — тимчасово окупований Крим.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що відбулося влучання ударних БпЛА ворога у 19 локаціях, а також падіння збитих — на 2 локаціях.
Що важливо розуміти, повітряна атака триває, нові групи "шахедів" зайшли із північного напрямку!
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