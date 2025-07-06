Сили ППО оголосили результати повітряного бою з РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО оголосили результати повітряного бою з РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - перші подробиці
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Нова російська атака на Україну розпочалася о 20:30 5 липня та триває досі. Ворог здійснював повітряний напад 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області РФ та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • Ворожі дрони збивали на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 
  • Повітряна атака російських загарбників досі не закінчилася.

Нова атака РФ на Україну — перші подробиці

Повітряний напад противник здійснював із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курська область — РФ, Гвардійське, Чауда — тимчасово окупований Крим.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 — збито вогневими засобами ураження, 19 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що відбулося влучання ударних БпЛА ворога у 19 локаціях, а також падіння збитих — на 2 локаціях.

Що важливо розуміти, повітряна атака триває, нові групи "шахедів" зайшли із північного напрямку!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

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