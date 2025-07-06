Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с РФ

Новая российская атака на Украину началась в 20:30 5 июля и продолжается по сей день. Враг совершал воздушный нападение четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области РФ и 157 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.