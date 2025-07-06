Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину — первые подробности
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Новая российская атака на Украину началась в 20:30 5 июля и продолжается по сей день. Враг совершал воздушный нападение четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области РФ и 157 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Вражеские дроны сбивали на севере, востоке, юге и в центре страны.
  • Воздушная атака российских захватчиков еще не закончилась.

Новая атака РФ на Украину — первые подробности

Воздушное нападение противник осуществлял с направлений: Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курская область — РФ, Гвардейское, Чауда — временно оккупированный Крым.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 117 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 98 — сбит огневыми средствами поражения, 19 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что произошло попадание ударных БПЛА врага в 19 локациях, а также падение сбитых — на 2 локациях.

Что важно понимать, воздушная атака продолжается, новые группы шахедов зашли с северного направления!

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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