Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с РФ

Новая российская атака на Украину началась в 20:30 5 июля и продолжается по сей день. Враг совершал воздушный нападение четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области РФ и 157 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- Вражеские дроны сбивали на севере, востоке, юге и в центре страны.
- Воздушная атака российских захватчиков еще не закончилась.
Новая атака РФ на Украину — первые подробности
Воздушное нападение противник осуществлял с направлений: Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курская область — РФ, Гвардейское, Чауда — временно оккупированный Крым.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что произошло попадание ударных БПЛА врага в 19 локациях, а также падение сбитых — на 2 локациях.
Что важно понимать, воздушная атака продолжается, новые группы шахедов зашли с северного направления!
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-