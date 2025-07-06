В Донецкой и Херсонской области погибли 5 гражданских в результате атак России

Российские захватчики ежедневно продолжают терроризировать разные регионы Украины. За прошедшие сутки больше всего пострадали Донецкая и Херсонская области, где известно о по меньшей мере 5 погибших и 10 раненых мирных жителях.
Главные тезисы
- В результате вражеских действий повреждена критическая и социальная инфраструктура, а также жилые здания в обеих областях.
- Российские войска также атаковали Киевскую область ночью 6 июля.
Что известно о ситуации в Донецкой и Херсонской областях
Как сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, за прошедшие сутки российские оккупанты убили 3 мирных жителей региона: в Андреевке, Новогригоровке и Мирнограде.
Кроме того, указано, что еще 7 человек в области за сутки получили ранения — по двое в Андреевке, Новогригоровке и Покровске, еще один в Ровно.
Согласно последним данным, в Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 — получили ранения.
Кроме того, солдаты РФ повредили автозаправочную станцию, гараж и частные автомобили.
ГСЧС Украины сообщает, что новая вражеская атака повлекла за собой разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе Вышгородской общины Киевской области.
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