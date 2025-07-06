У Росії почався масштабний транспортний колапс через атаку України

Нова атака українських дронів на країну-агресорку Росію призвела до масштабних проблем для ворога. Через небезпеку 5 липня в Росії було скасовано величезну частину рейсів в аеропортах — пасажири не приховують свого обурення.
Головні тези:
- Велика кількість рейсів у російських аеропортах була скасована або затримана.
- Пасажирам довелося ночувати на підлозі в аеропортах.
Що відомо про колапс у РФ
Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, наразі йдеться про затримку сотень рейсів.
На тлі останніх подій графіки оперативно коригують, однак це призводить ще до більшого колапсу та нових затримок.
До прикладу, через небезпеку БПЛА в Шереметьєво скасували 174 рейси і затримали ще 47, через що в будівлі аеропорту зібралися натовпи.
Окрім того, наголошується, що обмеження на прийом і випуск повітряних суден вдень 5 липня були введені в аеропорту Калуги, їх скасували тільки вранці наступного дня.
Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 120 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:
30 — над територією Брянської області,
29 — над територією Курської області,
18 — над територією Орловської області,
17 — над територією Бєлгородської області,
13 — над територією Тульської області,
4 — над територією Калузької області,
3 — над територією Ленінградської області,
2 — над територією Смоленської області,
2 — над територією Новгородської області,
1 — над територією Тверської області,
1 — над акваторією Азовського моря.
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