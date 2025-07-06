У Росії почався масштабний транспортний колапс через атаку України
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії почався масштабний транспортний колапс через атаку України

транспортний колапс
Джерело:  online.ua

Нова атака українських дронів на країну-агресорку Росію призвела до масштабних проблем для ворога. Через небезпеку 5 липня в Росії було скасовано величезну частину рейсів в аеропортах — пасажири не приховують свого обурення.

Головні тези:

  • Велика кількість рейсів у російських аеропортах була скасована або затримана.
  • Пасажирам довелося ночувати на підлозі в аеропортах.

Що відомо про колапс у РФ

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, наразі йдеться про затримку сотень рейсів.

На тлі останніх подій графіки оперативно коригують, однак це призводить ще до більшого колапсу та нових затримок.

До прикладу, через небезпеку БПЛА в Шереметьєво скасували 174 рейси і затримали ще 47, через що в будівлі аеропорту зібралися натовпи.

Окрім того, наголошується, що обмеження на прийом і випуск повітряних суден вдень 5 липня були введені в аеропорту Калуги, їх скасували тільки вранці наступного дня.

У нижегородському аеропорту "Стригіно" вже добу діє режим "Килим". Пасажири ночували на підлозі в залі очікування. Там скасували щонайменше 12 рейсів. У Пулково затримували понад 30 рейсів через небезпеку БПЛА.

Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 120 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:

  • 30 — над територією Брянської області,

  • 29 — над територією Курської області,

  • 18 — над територією Орловської області,

  • 17 — над територією Бєлгородської області,

  • 13 — над територією Тульської області,

  • 4 — над територією Калузької області,

  • 3 — над територією Ленінградської області,

  • 2 — над територією Смоленської області,

  • 2 — над територією Новгородської області,

  • 1 — над територією Тверської області,

  • 1 — над акваторією Азовського моря.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО оголосили результати повітряного бою з РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Донеччині й Херсонщині загинули 5 цивільних внаслідок атак Росії
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Що відомо про ситуацію на Донеччині й Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ заявив про знищення літака РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?