У Росії почався масштабний транспортний колапс через атаку України

Нова атака українських дронів на країну-агресорку Росію призвела до масштабних проблем для ворога. Через небезпеку 5 липня в Росії було скасовано величезну частину рейсів в аеропортах — пасажири не приховують свого обурення.

Що відомо про колапс у РФ

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, наразі йдеться про затримку сотень рейсів.

На тлі останніх подій графіки оперативно коригують, однак це призводить ще до більшого колапсу та нових затримок.

До прикладу, через небезпеку БПЛА в Шереметьєво скасували 174 рейси і затримали ще 47, через що в будівлі аеропорту зібралися натовпи.

Окрім того, наголошується, що обмеження на прийом і випуск повітряних суден вдень 5 липня були введені в аеропорту Калуги, їх скасували тільки вранці наступного дня.

У нижегородському аеропорту "Стригіно" вже добу діє режим "Килим". Пасажири ночували на підлозі в залі очікування. Там скасували щонайменше 12 рейсів. У Пулково затримували понад 30 рейсів через небезпеку БПЛА. Поширити

Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 120 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу: