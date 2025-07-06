В России начался масштабный транспортный коллапс из-за атаки Украины

Новая атака украинских дронов на страну-агрессорку Россию привела к масштабным проблемам для врага. Из-за опасности 5 июля в России была отменена огромная часть рейсов в аэропортах — пассажиры не скрывают своего возмущения.
Главные тезисы
- Большое количество рейсов в российских аэропортах было отменено или задержано.
- Пассажирам пришлось ночевать на полу в аэропортах.
Что известно о коллапсе в РФ
Согласно данным российских оппозиционных СМИ, речь идет о задержке сотен рейсов.
На фоне последних событий графики оперативно корректируют, однако это приводит к еще большему коллапсу и новым задержкам.
К примеру, из-за опасности БПЛА в Шереметьево отменили 174 рейса и задержали еще 47, из-за чего в здании аэропорта собрались толпы.
Кроме того, указано, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов днем 5 июля были введены в аэропорту Калуги, их отменили только утром на следующий день.
Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
30 — над территорией Брянской области,
29 — над территорией Курской области,
18 — над территорией Орловской области,
17 — над территорией Белгородской области,
13 — над территорией Тульской области,
4 — над территорией Калужской области,
3 — над территорией Ленинградской области,
2 — над территорией Смоленской области,
2 — над территорией Новгородской области,
1 — над территорией Тверской области,
1 — над акваторией Азовского моря.
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