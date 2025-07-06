В России начался масштабный транспортный коллапс из-за атаки Украины

Новая атака украинских дронов на страну-агрессорку Россию привела к масштабным проблемам для врага. Из-за опасности 5 июля в России была отменена огромная часть рейсов в аэропортах — пассажиры не скрывают своего возмущения.

Что известно о коллапсе в РФ

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, речь идет о задержке сотен рейсов.

На фоне последних событий графики оперативно корректируют, однако это приводит к еще большему коллапсу и новым задержкам.

К примеру, из-за опасности БПЛА в Шереметьево отменили 174 рейса и задержали еще 47, из-за чего в здании аэропорта собрались толпы.

Кроме того, указано, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов днем 5 июля были введены в аэропорту Калуги, их отменили только утром на следующий день.

В нижегородском аэропорту "Стрыгино" уже сутки действует режим "Ковер". Пассажиры ночевали на полу в зале ожидания. Там отменили не менее 12 рейсов. В Пулково задерживали более 30 рейсов из-за опасности БПЛА. Поделиться

Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: