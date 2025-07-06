В России начался масштабный транспортный коллапс из-за атаки Украины
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России начался масштабный транспортный коллапс из-за атаки Украины

Что известно о коллапсе в РФ
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Источник:  online.ua

Новая атака украинских дронов на страну-агрессорку Россию привела к масштабным проблемам для врага. Из-за опасности 5 июля в России была отменена огромная часть рейсов в аэропортах — пассажиры не скрывают своего возмущения.

Главные тезисы

  • Большое количество рейсов в российских аэропортах было отменено или задержано.
  • Пассажирам пришлось ночевать на полу в аэропортах.

Что известно о коллапсе в РФ

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, речь идет о задержке сотен рейсов.

На фоне последних событий графики оперативно корректируют, однако это приводит к еще большему коллапсу и новым задержкам.

К примеру, из-за опасности БПЛА в Шереметьево отменили 174 рейса и задержали еще 47, из-за чего в здании аэропорта собрались толпы.

Кроме того, указано, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов днем 5 июля были введены в аэропорту Калуги, их отменили только утром на следующий день.

В нижегородском аэропорту "Стрыгино" уже сутки действует режим "Ковер". Пассажиры ночевали на полу в зале ожидания. Там отменили не менее 12 рейсов. В Пулково задерживали более 30 рейсов из-за опасности БПЛА.

Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

  • 30 — над территорией Брянской области,

  • 29 — над территорией Курской области,

  • 18 — над территорией Орловской области,

  • 17 — над территорией Белгородской области,

  • 13 — над территорией Тульской области,

  • 4 — над территорией Калужской области,

  • 3 — над территорией Ленинградской области,

  • 2 — над территорией Смоленской области,

  • 2 — над территорией Новгородской области,

  • 1 — над территорией Тверской области,

  • 1 — над акваторией Азовского моря.

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