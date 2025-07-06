Генштаб ВСУ заявил об уничтожении самолета РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ заявил об уничтожении самолета РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 6 июля 2025 года
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что Силы обороны успешно обезвредили 2 танка, 3 боевых бронированных машины, 39 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, один самолет, 216 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Главные тезисы

  • Начался 1229-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • 5 июля на фронте произошло 200 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 6 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1026440 (+1180) человек

  • танков — 10 992 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 22956 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 29 960 (+39) ед.

  • РСЗО — 1430 (+2) ед.

  • средств ПВО — 1192 (+1) ед.

  • самолетов — 421 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 43825 (+216) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 54252 (+104) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кроме того, указано, что 5 июля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали два пункта управления, четыре артиллерийских средства и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

За прошедшие сутки враг нанес по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил две ракеты и 117 управляемых бомб.

Более того, россияне совершили 6074 обстрелов, из них 119 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3724 дронов-камикадзе.

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