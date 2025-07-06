Генштаб ВСУ заявил об уничтожении самолета РФ

Потери армии РФ по состоянию на 6 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1026440 (+1180) человек

танков — 10 992 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 22956 (+3) ед.

артиллерийских систем — 29 960 (+39) ед.

РСЗО — 1430 (+2) ед.

средств ПВО — 1192 (+1) ед.

самолетов — 421 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 43825 (+216) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 54252 (+104) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кроме того, указано, что 5 июля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали два пункта управления, четыре артиллерийских средства и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

За прошедшие сутки враг нанес по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил две ракеты и 117 управляемых бомб.