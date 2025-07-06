Генштаб ВСУ заявил об уничтожении самолета РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что Силы обороны успешно обезвредили 2 танка, 3 боевых бронированных машины, 39 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, один самолет, 216 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Главные тезисы
- Начался 1229-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- 5 июля на фронте произошло 200 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 6 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1026440 (+1180) человек
танков — 10 992 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 22956 (+3) ед.
артиллерийских систем — 29 960 (+39) ед.
РСЗО — 1430 (+2) ед.
средств ПВО — 1192 (+1) ед.
самолетов — 421 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 43825 (+216) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 54252 (+104) ед.
Кроме того, указано, что 5 июля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали два пункта управления, четыре артиллерийских средства и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
За прошедшие сутки враг нанес по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил две ракеты и 117 управляемых бомб.
Более того, россияне совершили 6074 обстрелов, из них 119 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3724 дронов-камикадзе.
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