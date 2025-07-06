Генштаб ЗСУ заявив про знищення літака РФ

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що Сили оборони успішно знешкодили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 216 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 104 одиниці автомобільної техніки ворога.

Втрати армії РФ станом на 6 липня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1026440 (+1180) осіб

танків — 10992 (+2) од.

бойових броньованих машин — 22956 (+3) од.

артилерійських систем — 29960 (+39) од.

РСЗВ — 1430 (+2) од.

засобів ППО — 1192 (+1) од.

літаків — 421 (+1) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 43825 (+216) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 54252 (+104) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Окрім того, наголошується, що 5 липня авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували два пункти управління, чотири артилерійські засоби та сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки армії РФ.

Протягом минулої доби ворог завдав по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 117 керованих бомб.