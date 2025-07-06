Генштаб ЗСУ заявив про знищення літака РФ

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що Сили оборони успішно знешкодили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 216 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 104 одиниці автомобільної техніки ворога.
Головні тези:
- Почався 1229 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- 5 липня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 6 липня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1026440 (+1180) осіб
танків — 10992 (+2) од.
бойових броньованих машин — 22956 (+3) од.
артилерійських систем — 29960 (+39) од.
РСЗВ — 1430 (+2) од.
засобів ППО — 1192 (+1) од.
літаків — 421 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 43825 (+216) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 54252 (+104) од.
Окрім того, наголошується, що 5 липня авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували два пункти управління, чотири артилерійські засоби та сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки армії РФ.
Протягом минулої доби ворог завдав по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 117 керованих бомб.
Ба більше, росіяни здійснили 6074 обстрілів, з них 119 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3724 дронів-камікадзе.
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