Генштаб ЗСУ заявив про знищення літака РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ заявив про знищення літака РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що Сили оборони успішно знешкодили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 216 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 104 одиниці автомобільної техніки ворога.

Головні тези:

  • Почався 1229 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • 5 липня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 6 липня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1026440 (+1180) осіб

  • танків — 10992 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 22956 (+3) од.

  • артилерійських систем — 29960 (+39) од.

  • РСЗВ — 1430 (+2) од.

  • засобів ППО — 1192 (+1) од.

  • літаків — 421 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 43825 (+216) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 54252 (+104) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Окрім того, наголошується, що 5 липня авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували два пункти управління, чотири артилерійські засоби та сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки армії РФ.

Протягом минулої доби ворог завдав по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 117 керованих бомб.

Ба більше, росіяни здійснили 6074 обстрілів, з них 119 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3724 дронів-камікадзе.

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