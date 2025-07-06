"Вечная слава!". Украина поздравляет с праздником Военно-Морские силы ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

"Вечная слава!". Украина поздравляет с праздником Военно-Морские силы ВСУ

Владимир Зеленский
Украина благодарит воинов ВМС
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6 июля Украина традиционно отмечает День Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. Ко всем воинам ВМС со словами благодарности, а также с приветствиями обратились глава государства Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Главное управление разведки Украины, а также тысячи украинцев из разных уголков страны.

Главные тезисы

  • Украина – морское государство. Мы способны защищать свои берега и атаковать вражеские.
  • В этот день вспоминаем всех рыцарей украинского моря, которые отдали свои жизни за независимость Украины.

Украина благодарит воинов ВМС

Зеленский в очередной раз напомнил, что бойцы Военно-Морских сил ВСУ держат оборону на воде, на суше, прикрывают небо и делают все для безопасности своей родины.

Российского десанта не было и не будет в Одессе, «Москва» пошла на дно, остров Змеиный под контролем Украины, уничтожены и повреждены 28 российских кораблей и одна подлодка, а «зерновой коридор» функционирует и поддерживает продовольственную безопасность мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский напомнил, что Россия делала все возможное, чтобы отрезать Украину от моря, подорвать экономику.

Однако благодаря стараниям ВМС и других структур Сил обороны удалось отбросить врага от наших берегов.

Феномен этой войны в том, что Украина, имея ограниченный надводный флот, превратила некогда грозный черноморский флот россии в флотилию, которая прячется в бухтах Новороссийска. Вражеский флот фактически устранен из Крыма. И значительная часть этой победы — заслуга военно-морских сил Украины.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Главное управление разведки отмечает, что воины ВМС не только овладели разрушительной стихией, но и доказали, что лучше попасть под цунами, чем почувствовать на себе праведный гнев украинского флота.

Вечная слава морякам и морским пехотинцам, погибшим за свободу Украины. Уважение каждому, кто продолжает борьбу! Слава украинскому флоту! Слава Украине! — подчеркивает ГУР.

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