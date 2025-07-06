"Вечная слава!". Украина поздравляет с праздником Военно-Морские силы ВСУ

6 июля Украина традиционно отмечает День Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. Ко всем воинам ВМС со словами благодарности, а также с приветствиями обратились глава государства Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Главное управление разведки Украины, а также тысячи украинцев из разных уголков страны.
Главные тезисы
- Украина – морское государство. Мы способны защищать свои берега и атаковать вражеские.
- В этот день вспоминаем всех рыцарей украинского моря, которые отдали свои жизни за независимость Украины.
Украина благодарит воинов ВМС
Зеленский в очередной раз напомнил, что бойцы Военно-Морских сил ВСУ держат оборону на воде, на суше, прикрывают небо и делают все для безопасности своей родины.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский напомнил, что Россия делала все возможное, чтобы отрезать Украину от моря, подорвать экономику.
Однако благодаря стараниям ВМС и других структур Сил обороны удалось отбросить врага от наших берегов.
Главное управление разведки отмечает, что воины ВМС не только овладели разрушительной стихией, но и доказали, что лучше попасть под цунами, чем почувствовать на себе праведный гнев украинского флота.
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