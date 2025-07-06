"Вечная слава!". Украина поздравляет с праздником Военно-Морские силы ВСУ

6 июля Украина традиционно отмечает День Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. Ко всем воинам ВМС со словами благодарности, а также с приветствиями обратились глава государства Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Главное управление разведки Украины, а также тысячи украинцев из разных уголков страны.

Украина благодарит воинов ВМС

Зеленский в очередной раз напомнил, что бойцы Военно-Морских сил ВСУ держат оборону на воде, на суше, прикрывают небо и делают все для безопасности своей родины.

Российского десанта не было и не будет в Одессе, «Москва» пошла на дно, остров Змеиный под контролем Украины, уничтожены и повреждены 28 российских кораблей и одна подлодка, а «зерновой коридор» функционирует и поддерживает продовольственную безопасность мира. Владимир Зеленский Президент Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский напомнил, что Россия делала все возможное, чтобы отрезать Украину от моря, подорвать экономику.

Однако благодаря стараниям ВМС и других структур Сил обороны удалось отбросить врага от наших берегов.

Феномен этой войны в том, что Украина, имея ограниченный надводный флот, превратила некогда грозный черноморский флот россии в флотилию, которая прячется в бухтах Новороссийска. Вражеский флот фактически устранен из Крыма. И значительная часть этой победы — заслуга военно-морских сил Украины. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главное управление разведки отмечает, что воины ВМС не только овладели разрушительной стихией, но и доказали, что лучше попасть под цунами, чем почувствовать на себе праведный гнев украинского флота.