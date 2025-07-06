Россияне убили ребенка в Харьковской области

Национальная полиция Украины сообщает о новых атаках российских захватчиков на Харьковскую область. Согласно последним данным, два человека погибли и 11 ранены, в том числе дети, из-за вражеских обстрелов 5 июля.

Россияне продолжают убивать украинских детей

В течение ночи враг атаковал Харьков ударными дронами.

Согласно последним данным произошли попадания на территории гражданского предприятия, в здание спорткомплекса, в жилой застройке.

Среди пострадавших — 46-летняя женщина. Кроме того, указано, что острую реакцию на стресс испытала девочка 3 лет.

Из-за атаки вражеского дрона по гражданскому автомобилю вблизи села Одноробовка Богодуховского района погиб 8-летний мальчик. Четырехлетний мальчик и 40-летний мужчина получили ранения, 36-летняя женщина — острая реакция на стресс. Поделиться

Под удары врага попал Купянский район. Там россияне убили 59-летнего гражданского.

Еще 5 мирных жителей получили ранения.

Также указано, что 5 июля населенные пункты деоккупированной территории Херсонской области снова оказались под артиллерийскими и минометными обстрелами, многочисленными атаками вражеских БПЛА.

В настоящее время известно о двух погибших и трех раненых гражданских, а также повреждены гражданские объекты.