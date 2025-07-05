Окупанти РФ атакували Харківщину шахедом з бойовими елементами відкладеної дії

4 липня російські окупанти атакували Харківську область за допомогою ударного дрона з осколковими бойовими елементами, який вибухали впродовж кількох годин.

Бойові елементи з дронів РФ вибухають протягом 20 годин

Про це повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Внаслідок нічної російської атаки по одному з об’єктів на Харківщині, один із ворожих БПЛА типу Shahed-136 скинув на ціль осколкові бойові елементи. Поширити

Зазначається, що робота зі знищення бойових елементів ускладнювалась тим, що вони починають самостійно вибухати один за одним через 2-6 годин після скиду. Останній осколковий бойовий елемент вибухає через 20 годин.

Так, під час робіт для виявлення осколкових бойових елементів сапери проводили розвідку за допомогою безпілотників. Також під час проведення розвідки сапери виявили другу бойову частину, яка не здетонувала, і знищили її шляхом підриву.

У Міжрегіональному центрі гумрозмінування закликали дотримуватися правил у разі виявлення такого об'єкта:

Не торкайтеся підозрілого предмета;

Не наближайтеся до них і не дозволяйте цього іншим;

Відійдіть на безпечну відстань;

Негайно повідомте за номером 101 або 102;

Не користуйтеся мобільним телефоном поруч із підозрілим об’єктом.