Окупанти РФ атакували Харківщину шахедом з бойовими елементами відкладеної дії
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ атакували Харківщину шахедом з бойовими елементами відкладеної дії

дрон
Джерело:  online.ua

4 липня російські окупанти атакували Харківську область за допомогою ударного дрона з осколковими бойовими елементами, який вибухали впродовж кількох годин.

Головні тези:

  • Окупанти РФ атакували Харківську область за допомогою ударного дрона Шахед-136 з осколковими бойовими елементами.
  • Бойові елементи дронів вибухають протягом 20 годин, ускладнюючи процес їхнього знищення.
  • Сапери проводили розвідку та нейтралізацію бойових елементів, що не детонували. 

Бойові елементи з дронів РФ вибухають протягом 20 годин

Про це повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Внаслідок нічної російської атаки по одному з об’єктів на Харківщині, один із ворожих БПЛА типу Shahed-136 скинув на ціль осколкові бойові елементи.

Зазначається, що робота зі знищення бойових елементів ускладнювалась тим, що вони починають самостійно вибухати один за одним через 2-6 годин після скиду. Останній осколковий бойовий елемент вибухає через 20 годин.

Так, під час робіт для виявлення осколкових бойових елементів сапери проводили розвідку за допомогою безпілотників. Також під час проведення розвідки сапери виявили другу бойову частину, яка не здетонувала, і знищили її шляхом підриву.

У Міжрегіональному центрі гумрозмінування закликали дотримуватися правил у разі виявлення такого об'єкта:

  • Не торкайтеся підозрілого предмета;

  • Не наближайтеся до них і не дозволяйте цього іншим;

  • Відійдіть на безпечну відстань;

  • Негайно повідомте за номером 101 або 102;

  • Не користуйтеся мобільним телефоном поруч із підозрілим об’єктом.

Пам’ятайте: такі вибухонебезпечні предмети можуть вибухнути будь-якої миті. Це потенційна смертельна загроза! — наголосили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

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