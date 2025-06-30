Росія вночі атакувала Україну 107 дронами — як відпрацювала ППО

Російська армія ударила по території України у ніч на 30 червня 107 ударними дронами типу "Шахед".
Головні тези:
- Російська армія атакувала Україну 107 ударними дронами типу шахед уночі з 29 на 30 червня.
- Протиповітряна оборона України збила 74 дрони та безпілотники противника на різних напрямках, включаючи Харків та область.
ППО України знешкодила 74 шахеди РФ
У ніч на 30 червня, з 22:00 29 червня, противник атакував 107-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, та Гвардійське — ТОТ Криму.
Основний напрямок удару ворога — Донеччина та Харківщина. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі дрони типу "Шахед" та безпілотники іншого типу на півночі, сході та півдні країни. З них 64 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Основним напрямком атаки був Харків та область. Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.
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