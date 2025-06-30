Росія вночі атакувала Україну 107 дронами — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі атакувала Україну 107 дронами — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Patriot
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Російська армія ударила по території України у ніч на 30 червня 107 ударними дронами типу "Шахед".

Головні тези:

  • Російська армія атакувала Україну 107 ударними дронами типу шахед уночі з 29 на 30 червня.
  • Протиповітряна оборона України збила 74 дрони та безпілотники противника на різних напрямках, включаючи Харків та область.

ППО України знешкодила 74 шахеди РФ

У ніч на 30 червня, з 22:00 29 червня, противник атакував 107-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, та Гвардійське — ТОТ Криму.

Основний напрямок удару ворога — Донеччина та Харківщина. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі дрони типу "Шахед" та безпілотники іншого типу на півночі, сході та півдні країни. З них 64 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Основним напрямком атаки був Харків та область. Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.

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