Росія вночі запустила по Україні понад 40 БпЛА — як відпрацювала ППО

У ніч проти 26 червня російські терористи запустили проти України 41 безпілотний літальний апарат. Влучання зафіксовано у семи локаціях.
Головні тези:
- У ніч на 26 червня було зафіксовано запуск 41 безпілотного літального апарату по Україні з 4 напрямків, включаючи тимчасово окупований Крим.
- Удари були спрямовані на прифронтові території Донецької та Харківської областей, але українська ППО успішно забезпечила відбиття атаки.
Як відпрацювала ППО України у ніч проти 26 червня
Ворог запускав безпілотники з чотирьох напрямків:
російських міст Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ;
тимчасово окупованого Криму.
Основними напрямками удару були прифронтові території Донецької та Харківської областей. До відбиття атаки залучались:
зенітні ракетні війська;
підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 8 ранку підтверджено знешкодження 24 БпЛА на сході, півдні й півночі країни.
Серед них:
8 були збиті вогневими засобами ураження;
16 — локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.
Влучання дронів зафіксовані у 7 локаціях.
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