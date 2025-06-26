Росія вночі запустила по Україні понад 40 БпЛА — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі запустила по Україні понад 40 БпЛА — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Read in English

У ніч проти 26 червня російські терористи запустили проти України 41 безпілотний літальний апарат. Влучання зафіксовано у семи локаціях.

Головні тези:

  • У ніч на 26 червня було зафіксовано запуск 41 безпілотного літального апарату по Україні з 4 напрямків, включаючи тимчасово окупований Крим.
  • Удари були спрямовані на прифронтові території Донецької та Харківської областей, але українська ППО успішно забезпечила відбиття атаки.

Як відпрацювала ППО України у ніч проти 26 червня

Ворог запускав безпілотники з чотирьох напрямків:

  • російських міст Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ;

  • тимчасово окупованого Криму.

Основними напрямками удару були прифронтові території Донецької та Харківської областей. До відбиття атаки залучались:

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8 ранку підтверджено знешкодження 24 БпЛА на сході, півдні й півночі країни.

Серед них:

  • 8 були збиті вогневими засобами ураження;

  • 16 — локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.

Влучання дронів зафіксовані у 7 локаціях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна атака РФ по Україні. ППО знешкодила понад 350 повітряних цілей
Повітряні Сили ЗСУ
Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО розкрили наслідки повітряного бою з Росією
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна атака РФ по Україні — скільки дронів знешкодила ППО
Повітряні Сили ЗСУ
Patriot

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?