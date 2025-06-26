Россия ночью запустила по Украине более 40 БпЛА — как отработала ПВО

В ночь на 26 июня российские террористы запустили против Украины 41 беспилотный летательный аппарат. Попадание зафиксировано в семи локациях.
Главные тезисы
- В ночь на 26 июня более 40 беспилотных летательных аппаратов были запущены по Украине, но украинское ПВО успешно справилось с отражением атаки.
- Для отражения атаки были задействованы зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы сил обороны Украины.
- На данный момент подтверждено обезвреживание 24 беспилотных летательных аппаратов, включая сбитые и локационно потерянные дроны.
Как отработала ПВО Украины в ночь на 26 июня
Враг запускал беспилотники по четырем направлениям:
российских городов Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск;
временно оккупированного Крыма.
Основными направлениями удара были прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей. К отражению атаки привлекались:
зенитные ракетные войска;
подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
мобильные огневые группы сил обороны Украины.
По состоянию на 8 утра подтверждено обезвреживание 24 БПЛА на востоке, юге и севере страны.
Среди них:
8 были сбиты огневыми средствами поражения;
16 — локационно потерянные или подавленные РЭБ.
Попадания дронов зафиксированы в 7 локациях.
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