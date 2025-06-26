Россия ночью запустила по Украине более 40 БпЛА — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ночью запустила по Украине более 40 БпЛА — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

В ночь на 26 июня российские террористы запустили против Украины 41 беспилотный летательный аппарат. Попадание зафиксировано в семи локациях.

Главные тезисы

  • В ночь на 26 июня более 40 беспилотных летательных аппаратов были запущены по Украине, но украинское ПВО успешно справилось с отражением атаки.
  • Для отражения атаки были задействованы зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы сил обороны Украины.
  • На данный момент подтверждено обезвреживание 24 беспилотных летательных аппаратов, включая сбитые и локационно потерянные дроны.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 26 июня

Враг запускал беспилотники по четырем направлениям:

  • российских городов Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск;

  • временно оккупированного Крыма.

Основными направлениями удара были прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей. К отражению атаки привлекались:

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

По состоянию на 8 утра подтверждено обезвреживание 24 БПЛА на востоке, юге и севере страны.

Среди них:

  • 8 были сбиты огневыми средствами поражения;

  • 16 — локационно потерянные или подавленные РЭБ.

Попадания дронов зафиксированы в 7 локациях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака РФ по Украине. ПВО обезвредила более 350 воздушных целей
Воздушные Силы ВСУ
Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО раскрыли последствия воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину — первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака РФ по Украине — сколько дронов обезвредила ПВО
Воздушные Силы ВСУ
Patriot

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?