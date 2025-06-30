Россия ночью атаковала Украину 107 дронами — как отработала ПВО

Российская армия ударила по территории Украины в ночь на 30 июня 107 ударными дронами типа "Шахед".
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Украину 107 ударными дронами типа шахед в ночь на 30 июня.
- Противовоздушная оборона Украины успешно сбила 74 дрона и беспилотники противника, включая направления Харькова и области.
ПВО Украины обезвредила 74 шахеда РФ
В ночь на 30 июня, с 22:00 29 июня, противник атаковал 107 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, и Гвардейское — ТОТ Крыма.
Основное направление удара врага — Донецкая и Харьковская. Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 74 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотники другого типа на севере, востоке и юге страны. Из них 64 — сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Основным направлением атаки была Харьков и область. Позже стало известно о попадании в три локации в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.
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