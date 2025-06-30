Россия ночью атаковала Украину 107 дронами — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ночью атаковала Украину 107 дронами — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Patriot
Read in English
Читати українською

Российская армия ударила по территории Украины в ночь на 30 июня 107 ударными дронами типа "Шахед".

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Украину 107 ударными дронами типа шахед в ночь на 30 июня.
  • Противовоздушная оборона Украины успешно сбила 74 дрона и беспилотники противника, включая направления Харькова и области.

ПВО Украины обезвредила 74 шахеда РФ

В ночь на 30 июня, с 22:00 29 июня, противник атаковал 107 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, и Гвардейское — ТОТ Крыма.

Основное направление удара врага — Донецкая и Харьковская. Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 74 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотники другого типа на севере, востоке и юге страны. Из них 64 — сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Основным направлением атаки была Харьков и область. Позже стало известно о попадании в три локации в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ночью запустила по Украине более 40 БпЛА — как отработала ПВО
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину - первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 475 целей во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?