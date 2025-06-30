Россия ночью атаковала Украину 107 дронами — как отработала ПВО

Российская армия ударила по территории Украины в ночь на 30 июня 107 ударными дронами типа "Шахед".

ПВО Украины обезвредила 74 шахеда РФ

В ночь на 30 июня, с 22:00 29 июня, противник атаковал 107 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, и Гвардейское — ТОТ Крыма.

Основное направление удара врага — Донецкая и Харьковская. Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 74 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотники другого типа на севере, востоке и юге страны. Из них 64 — сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Поделиться

Основным направлением атаки была Харьков и область. Позже стало известно о попадании в три локации в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.