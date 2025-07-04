Росія вночі атакувала Київ дронами з компонентами китайського виробництва

Слідчі Служби безпеки України виявили в БпЛА «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. Про це свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях.
Головні тези:
- Слідчі СБУ виявили у російському дроні компоненти виробництва Китаю, що свідчить про співробітництво між Росією та Китаєм у проведенні терористичних акцій.
- Китайські деталі, вилучені з безпілотників, використовувалися для атаки на українську столицю, що вважається воєнним злочином згідно з Кримінальним кодексом України.
СБУ виявила у дроні РФ китайські компоненти
Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня.
Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею Кримінального кодексу України.
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