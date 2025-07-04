Масштабна атака РФ на Київ — рятувальники виявили загиблого
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабна атака РФ на Київ — рятувальники виявили загиблого

ДСНС України
Росіяни вбили щонайменше одну людину у Києві

Очільник КМВА Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС офіційно підтвердили, що під час ліквідації масованої атаки Росії на столицю України виявили загиблу людину.

Головні тези:

  • Наразі в Києві відомо про 26 постраждалих, серед них одна дитина.
  • Ліквідація наслідків атаки триває, тому кількість жертв може зрости.

Росіяни вбили щонайменше одну людину у Києві

Загиблого виявили під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі столиці.

За словами пресслужби ДСНС, їх рятувальники на одній з локацій деблокували тіло людини з-під завалів зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару.

Згідно з останніми даними, у Києві наразі відомо про 26 постраждалих, серед них 1 дитина.

Окрім того, наголошується, що психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій.

До роботи на місці російських ударів залучені кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС, зокрема, пожежний робот, поліція, волонтери Українського Червоного Хреста та інші служби міста.

Протягом ночі 3-4 липня російські загарбники атакували Україну 550 засобами повітряного нападу.

Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 478 ворожих цілей.

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