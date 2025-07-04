Масштабная атака РФ на Киев — спасатели обнаружили погибшего

Глава КМВА Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС официально подтвердили, что во время ликвидации массированной атаки России на столицу Украины обнаружили погибшего человека.
Главные тезисы
- В Киеве известно о 26 пострадавших, среди них один ребенок.
- Ликвидация последствий атаки продолжается, так что количество жертв может возрасти.
Россияне убили по меньшей мере одного человека в Киеве
Погибшего обнаружили при ликвидации последствий атаки в Святошинском районе столицы.
По словам пресс-службы ГСЧС, их спасатели на одной из локаций деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.
Согласно последним данным, в Киеве известно о 26 пострадавших, среди них 1 ребенок.
Кроме того, указано, что психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.
К работе на месте российских ударов привлечены кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.
В ночь 3-4 июля российские захватчики атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения.
Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 478 вражеских целей.
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