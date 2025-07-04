Масштабная атака РФ на Киев — спасатели обнаружили погибшего

Глава КМВА Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС официально подтвердили, что во время ликвидации массированной атаки России на столицу Украины обнаружили погибшего человека.

Россияне убили по меньшей мере одного человека в Киеве

Погибшего обнаружили при ликвидации последствий атаки в Святошинском районе столицы.

По словам пресс-службы ГСЧС, их спасатели на одной из локаций деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.

Согласно последним данным, в Киеве известно о 26 пострадавших, среди них 1 ребенок.

Кроме того, указано, что психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

Ликвидация последствий атаки продолжается: производится тушение пожара и разбор завалов. В настоящее время вывезено более 300 т обломков строительных конструкций. Поделиться

К работе на месте российских ударов привлечены кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.

В ночь 3-4 июля российские захватчики атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения.

Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 478 вражеских целей.