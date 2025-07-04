Масштабная атака РФ на Киев — спасатели обнаружили погибшего
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная атака РФ на Киев — спасатели обнаружили погибшего

ДСНС Украины
Россияне убили по меньшей мере одного человека в Киеве
Читати українською

Глава КМВА Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС официально подтвердили, что во время ликвидации массированной атаки России на столицу Украины обнаружили погибшего человека.

Главные тезисы

  • В Киеве известно о 26 пострадавших, среди них один ребенок.
  • Ликвидация последствий атаки продолжается, так что количество жертв может возрасти.

Россияне убили по меньшей мере одного человека в Киеве

Погибшего обнаружили при ликвидации последствий атаки в Святошинском районе столицы.

По словам пресс-службы ГСЧС, их спасатели на одной из локаций деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.

Согласно последним данным, в Киеве известно о 26 пострадавших, среди них 1 ребенок.

Кроме того, указано, что психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

Ликвидация последствий атаки продолжается: производится тушение пожара и разбор завалов. В настоящее время вывезено более 300 т обломков строительных конструкций.

К работе на месте российских ударов привлечены кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.

В ночь 3-4 июля российские захватчики атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения.

Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 478 вражеских целей.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина успешно атаковала военный объект в Московской области
Генштаб ВСУ
Что известно о новом успехе украинских воинов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Наши люди дома. Украина и РФ провели новый обмен пленными
Владимир Зеленский
Украина продолжает спасать своих граждан из плена РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Вооружить Украину до зубов". Республиканец Бейкон выдвинул Трампу четкое требование
Республиканец Бейкон раскритиковал подход Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?