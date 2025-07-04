Россия ночью атаковала Киев дронами с компонентами китайского производства

Следователи Службы безопасности Украины обнаружили в БПЛА "Герань" (российская версия беспилотника "Шахед") компоненты, изготовленные в Китайской Народной Республике. Об этом свидетельствует маркировка предприятия-производителя Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на соответствующих деталях.
Главные тезисы
- Обнаружены компоненты из Китая в российском дроне, использованном при атаке на Киев, что указывает на сотрудничество между Россией и Китаем в террористических действиях.
- Служба безопасности Украины открывает производство по статье уголовного кодекса Украины в связи с военным преступлением России в Киеве.
СБУ обнаружила в дроне РФ китайские компоненты
Эти комплектующие, в частности крепеж для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали украинскую столицу в ночь с 3 на 4 июля.
Служба безопасности классифицирует российский удар по столице Украины как военное преступление и открыла по данному факту производство по 438 статье Уголовного кодекса Украины.
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