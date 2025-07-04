Россия ночью атаковала Киев дронами с компонентами китайского производства

Следователи Службы безопасности Украины обнаружили в БПЛА "Герань" (российская версия беспилотника "Шахед") компоненты, изготовленные в Китайской Народной Республике. Об этом свидетельствует маркировка предприятия-производителя Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на соответствующих деталях.

СБУ обнаружила в дроне РФ китайские компоненты

Эти комплектующие, в частности крепеж для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали украинскую столицу в ночь с 3 на 4 июля.

В настоящее время СБУ собирает все доказательства террористической атаки России по Киеву и документирует преступления рашистов. Поделиться

Русский дрон с китайскими компонентами

Служба безопасности классифицирует российский удар по столице Украины как военное преступление и открыла по данному факту производство по 438 статье Уголовного кодекса Украины.