Оккупанты РФ атаковали Харьковщину шахедом с боевыми элементами отложенного действия

4 июля российские оккупанты атаковали Харьковскую область с помощью ударного дрона с осколочными боевыми элементами, который взрывался в течение нескольких часов.

Боевые элементы из дронов РФ взрываются в течение 20 часов

Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и скорейшего реагирования.

В результате ночной российской атаки по одному из объектов на Харьковщине, один из враждебных БПЛА типа Shahed-136 сбросил на цель осколочные боевые элементы. Поделиться

Отмечается, что работа по уничтожению боевых элементов усугублялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через 2-6 часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов.

Так, во время работ по обнаружению осколочных боевых элементов саперы проводили разведку с помощью беспилотников. Также во время проведения разведки саперы обнаружили вторую недетонировавшую боевую часть и уничтожили ее путем подрыва.

В Межрегиональном центре резиноминирования призывали соблюдать правила в случае обнаружения такого объекта:

Не прикасайтесь к подозрительному предмету;

Не приближайтесь к ним и не позволяйте этому другим;

Отойдите на безопасное расстояние;

Немедленно сообщите по номеру 101 или 102;

Не используйте мобильный телефон рядом с подозрительным объектом.