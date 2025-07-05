Оккупанты РФ атаковали Харьковщину шахедом с боевыми элементами отложенного действия

4 июля российские оккупанты атаковали Харьковскую область с помощью ударного дрона с осколочными боевыми элементами, который взрывался в течение нескольких часов.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали Харьковскую область с помощью ударного дрона Шахед-136 с осколочными боевыми элементами.
- Боевые элементы дрона взрываются в течение 20 часов, усложняя процесс их уничтожения саперами.
- Саперы проводили разведку и нейтрализацию не детонированных боевых элементов на Харьковщине.
Боевые элементы из дронов РФ взрываются в течение 20 часов
Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и скорейшего реагирования.
Отмечается, что работа по уничтожению боевых элементов усугублялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через 2-6 часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов.
Так, во время работ по обнаружению осколочных боевых элементов саперы проводили разведку с помощью беспилотников. Также во время проведения разведки саперы обнаружили вторую недетонировавшую боевую часть и уничтожили ее путем подрыва.
В Межрегиональном центре резиноминирования призывали соблюдать правила в случае обнаружения такого объекта:
Не прикасайтесь к подозрительному предмету;
Не приближайтесь к ним и не позволяйте этому другим;
Отойдите на безопасное расстояние;
Немедленно сообщите по номеру 101 или 102;
Не используйте мобильный телефон рядом с подозрительным объектом.
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