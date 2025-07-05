Оккупанты РФ атаковали Харьковщину шахедом с боевыми элементами отложенного действия
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ атаковали Харьковщину шахедом с боевыми элементами отложенного действия

Харьковщина
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Источник:  online.ua

4 июля российские оккупанты атаковали Харьковскую область с помощью ударного дрона с осколочными боевыми элементами, который взрывался в течение нескольких часов.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали Харьковскую область с помощью ударного дрона Шахед-136 с осколочными боевыми элементами.
  • Боевые элементы дрона взрываются в течение 20 часов, усложняя процесс их уничтожения саперами.
  • Саперы проводили разведку и нейтрализацию не детонированных боевых элементов на Харьковщине.

Боевые элементы из дронов РФ взрываются в течение 20 часов

Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и скорейшего реагирования.

В результате ночной российской атаки по одному из объектов на Харьковщине, один из враждебных БПЛА типа Shahed-136 сбросил на цель осколочные боевые элементы.

Отмечается, что работа по уничтожению боевых элементов усугублялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через 2-6 часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов.

Так, во время работ по обнаружению осколочных боевых элементов саперы проводили разведку с помощью беспилотников. Также во время проведения разведки саперы обнаружили вторую недетонировавшую боевую часть и уничтожили ее путем подрыва.

В Межрегиональном центре резиноминирования призывали соблюдать правила в случае обнаружения такого объекта:

  • Не прикасайтесь к подозрительному предмету;

  • Не приближайтесь к ним и не позволяйте этому другим;

  • Отойдите на безопасное расстояние;

  • Немедленно сообщите по номеру 101 или 102;

  • Не используйте мобильный телефон рядом с подозрительным объектом.

Помните: такие взрывоопасные предметы могут взорваться в любой момент. Это потенциальная смертельная угроза! — отметили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и реагирования.

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