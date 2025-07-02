Россия атаковала Украину 4 ракетами и 114 дронами

В течение ночи 1 и 2 июля российские захватчики снова совершали воздушное нападение на разные регионы Украины. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 79 вражеских целей.
Главные тезисы
- В этот раз российские дроны и ракеты сбивали на севере, востоке и юге страны.
- Зафиксировано попадание ударного БПЛА противника в 14 локациях.
Силы ПВО отчитываются о результатах своей работы
Воздушные силы ВСУ сообщают, что враг начал новую воздушную атаку на мирные города и села Украины около 21:00 1 июля.
По состоянию на 09:00 силы ПВО смогли успешно обезвредить 79 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.
Кроме того, указано, что 40 — сбиты огневыми средствами поражения, 39 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.
По словам Воздушных сил ВСУ, зафиксированы удары БпЛА противника в 14 локациях, а также падение сбитых — на 2 локациях.
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