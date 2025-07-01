Масштабная атака дронов на Россию и Крым — первые подробности и видео

Утром 1 июля жители разных регионов страны-агрессорки России, а также временно оккупированного Крыма сообщили в своих соцсетях о громких взрывах. Согласно последним данным, работа сразу 4 вражеских аэропортов была временно приостановлена.

"Бавовна" в России 1 июля — что известно

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил об атаке дронов около 04:00.

Он также добавил, что "все экстренные службы привели в полную готовность".

После этого прогремели первые взрывы в Саратове и Энгельсе, а также стало известно, что аэропорт Саратова приостановил работу.

Кроме того, под ограничения попали аэропорты Ульяновска РФ, Казани и Нижнекамска (Татарстан).

Как утверждает ставленник Кремля в Ростовской области РФ Юрий Слюсарь, в течение ночи ПВО якобы уничтожило БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинском, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

Среди гражданского населения пострадавших нет.

Стоит отметить, что в Ижевске атакован завод «Купол», производящий ЗРК, РЛС и смежную продукцию. Он находится в 1300 км от Украины.

Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь 1 июля российскими средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪️ 17 БПЛА — над территорией Республики Крым,

▪️ 16 БПЛА — над территорией Ростовской области,

▪️ 11 БПЛА — над акваторией Азовского моря,

▪️ 5 БПЛА — над территорией Курской области,

▪️ 4 БПЛА — над территорией Саратовской области,

▪️ 3 БПЛА — над акваторией Черного моря,

▪️ 2 БПЛА — над территорией Белгородской области,

▪️ по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.