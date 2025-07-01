Масштабная атака дронов на Россию и Крым — первые подробности и видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Масштабная атака дронов на Россию и Крым — первые подробности и видео

"Бавовна" в России 1 июля - что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 1 июля жители разных регионов страны-агрессорки России, а также временно оккупированного Крыма сообщили в своих соцсетях о громких взрывах. Согласно последним данным, работа сразу 4 вражеских аэропортов была временно приостановлена.

Главные тезисы

  • Утром 1 июля россияне стали свидетелями громких взрывов в разных регионах страны.
  • Под удар Украины попал завод "Купол", производящий ЗРК, РЛС и смежную продукцию.

"Бавовна" в России 1 июля — что известно

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил об атаке дронов около 04:00.

Он также добавил, что "все экстренные службы привели в полную готовность".

После этого прогремели первые взрывы в Саратове и Энгельсе, а также стало известно, что аэропорт Саратова приостановил работу.

Кроме того, под ограничения попали аэропорты Ульяновска РФ, Казани и Нижнекамска (Татарстан).

Как утверждает ставленник Кремля в Ростовской области РФ Юрий Слюсарь, в течение ночи ПВО якобы уничтожило БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинском, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

Среди гражданского населения пострадавших нет.

Стоит отметить, что в Ижевске атакован завод «Купол», производящий ЗРК, РЛС и смежную продукцию. Он находится в 1300 км от Украины.

Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь 1 июля российскими средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪️ 17 БПЛА — над территорией Республики Крым,

▪️ 16 БПЛА — над территорией Ростовской области,

▪️ 11 БПЛА — над акваторией Азовского моря,

▪️ 5 БПЛА — над территорией Курской области,

▪️ 4 БПЛА — над территорией Саратовской области,

▪️ 3 БПЛА — над акваторией Черного моря,

▪️ 2 БПЛА — над территорией Белгородской области,

▪️ по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия масштабирует вербовку женщин из Африки для производства шахедов
шахеды
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Луганске горит логистика армии РФ — видео
"Бавовна" в оккупированном Луганске - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину - первые подробности

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия масштабирует вербовку женщин из Африки для производства шахедов
шахеды
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Луганске горит логистика армии РФ — видео
"Бавовна" в оккупированном Луганске - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину - первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?