Москва увеличивает мощности по производству беспилотников и расширяет рекрутинг женщин в Африке и за ее пределами обещаниями хорошей зарплаты, не упоминая характер работы и условия, которые их ждут.
Главные тезисы
- Россия масштабирует вербовку женщин из Африки для производства шахедов в специальной экономической зоне.
- Программа Alabuga Start привлекает женщин из Латинской Америки и Южной Азии, не раскрывая характер работы и условия труда.
- Свидетельства работников указывают на долгие рабочие дни, недостаток свободного времени и проблемы со здоровьем из-за влияния ядохимикатов.
Россия привлекает женщин в Африке, Азии и Латинской Америке на производство шахедов
Дроны "Герань" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" в республике Татарстан уже больше года собираются руками африканских женщин — преимущественно из Уганды, Мали, Камеруна, Сьерра-Леоне, Ботсваны, Зимбабве и Южного Судана.
Все они попали на производство через онлайн-программу рекрутинга под названием Alabuga Start, расследование которой ранее проводило агентство АР.
В своей статье Le Monde ссылается на новые данные Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (Global Initiative Against Transnational Organized Crime), опубликованные в мае 2025 года.
Обманный характер вербовки и репрессивные условия труда могут составлять форму мошеннической эксплуатации. Эти условия могут служить источником беспокойства для стран происхождения, международного сообщества и ООН.
Отчеты свидетельствуют, что участникам не сообщалось о том, что они будут работать на производстве оружия. Некоторые считали, что участвуют в программе обучения на производстве.
Свидетельства описывают долгий рабочий день, постоянное наблюдение и проблемы со здоровьем, вызванные влиянием едких химикатов.
Как сообщается, вербовка производилась онлайн, в том числе через социальные сети и влиятельных лиц, а также с помощью местных посредников в странах происхождения.
По их словам, особая экономическая зона, финансовым спонсором и конечным заказчиком которой является Министерство обороны РФ, является ярким примером того, как бизнес, преступность и государство пересекаются в серой зоне для наращивания мощностей военной экономики.
Эти выводы заставили некоторые страны принять меры по защите своих граждан. Так, полиция Ботсваны обратилась в Интерпол с просьбой начать расследование в связи с поступившими заявлениями о торговле людьми от женщин, работавших в ОЭЗ "Алабуга".
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