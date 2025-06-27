Россия масштабирует вербовку женщин из Африки для производства шахедов

Москва увеличивает мощности по производству беспилотников и расширяет рекрутинг женщин в Африке и за ее пределами обещаниями хорошей зарплаты, не упоминая характер работы и условия, которые их ждут.

Россия привлекает женщин в Африке, Азии и Латинской Америке на производство шахедов

Дроны "Герань" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" в республике Татарстан уже больше года собираются руками африканских женщин — преимущественно из Уганды, Мали, Камеруна, Сьерра-Леоне, Ботсваны, Зимбабве и Южного Судана.

Все они попали на производство через онлайн-программу рекрутинга под названием Alabuga Start, расследование которой ранее проводило агентство АР.

В своей статье Le Monde ссылается на новые данные Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (Global Initiative Against Transnational Organized Crime), опубликованные в мае 2025 года.

Согласно ему программа Alabuga Start расширяет свою деятельность и набирает женщин в возрасте 18-22 лет из Латинской Америки и Южной Азии. Людей также продолжают поощрять из-за посольств России в Африке. Поделиться

Обманный характер вербовки и репрессивные условия труда могут составлять форму мошеннической эксплуатации. Эти условия могут служить источником беспокойства для стран происхождения, международного сообщества и ООН.

Отчеты свидетельствуют, что участникам не сообщалось о том, что они будут работать на производстве оружия. Некоторые считали, что участвуют в программе обучения на производстве.

Свидетельства описывают долгий рабочий день, постоянное наблюдение и проблемы со здоровьем, вызванные влиянием едких химикатов.

Как сообщается, вербовка производилась онлайн, в том числе через социальные сети и влиятельных лиц, а также с помощью местных посредников в странах происхождения.

Многие завербованные работают непосредственно на производстве беспилотников, в то время как другие — уборщиками и работниками общественного питания. В некоторых свидетельствах речь идет о преследовании, расизме и чрезмерном наблюдении со стороны руководства. Поделиться

По их словам, особая экономическая зона, финансовым спонсором и конечным заказчиком которой является Министерство обороны РФ, является ярким примером того, как бизнес, преступность и государство пересекаются в серой зоне для наращивания мощностей военной экономики.