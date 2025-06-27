Росія масштабує вербування жінок з Африки для виробництва шахедів

Москва збільшує потужності з виробництва безпілотників та розширює рекрутинг жінок в Африці та за її межами обіцянками хорошої зарплати, не згадуючи про характер роботи та умови, які на них чекають.

Росія вербує жінок в Африці, Азії та Латинській Америці на виробництво шахедів

Дрони "Герань" в особливій економічній зоні (ОЕЗ) "Алабуга" в республіці Татарстан вже понад рік збираються руками африканських жінок — переважно з Уганди, Малі, Камеруну, Сьєрра-Леоне, Ботсвани, Зімбабве та Південного Судану.

Усі вони потрапили на виробництво через онлайн-програму рекрутингу під назвою Alabuga Start, розслідування про яку раніше проводила агенція АР.

У своїй статті Le Monde посилається на нові дані Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності (Global Initiative Against Transnational Organized Crime), опубліковані в травні 2025 року.

Згідно з ним програма Alabuga Start розширює свою діяльність та набирає жінок у віці 18-22 років з Латинської Америки та Південної Азії. Людей також продовжують заохочувати через посольства Росії в Африці. Поширити

Обманний характер вербування та репресивні умови праці можуть становити форму шахрайської експлуатації. Ці умови можуть бути джерелом занепокоєння для країн походження, міжнародної спільноти та ООН.

Звіти свідчать, що учасницям не повідомляли про те, що вони працюватимуть на виробництві зброї. Деякі вважали, що вони беруть участь у програмі навчання на виробництві.

Свідчення описують довгий робочий день, постійний нагляд і проблеми зі здоров'ям, спричинені впливом їдких хімікатів. Працівники стикалися з каральним керівництвом і суворими умовами праці.

Як повідомляється, вербування здійснювалося онлайн, у тому числі через соціальні мережі та впливових осіб, а також за допомогою місцевих посередників у країнах походження.

Багато завербованих працюють безпосередньо на виробництві безпілотників, тоді як інші — прибиральниками та працівниками громадського харчування. У деяких свідченнях йдеться про переслідування, расизм і надмірне спостереження з боку керівництва. Поширити

За їхніми словами, особлива економічна зона, фінансовим спонсором та кінцевим замовником якої є Міністерство оборони РФ, є яскравим прикладом того, як «бізнес, злочинність і держава перетинаються в сірій зоні» для нарощування потужностей воєнної економіки.