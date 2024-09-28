Російські окупанти масштабували виробництво шахедів ― відомі цифри

РФ значно наростила виробництво безпілотників Shahed-136. Зокрема, в ВЕЗ "Алабуга" виробництво цих дронів сягнуло 6 тисяч одиниць ― на рік раніше запланованого.

Росія значно збільшила виробництво шахедів

Як пише Institute for Science and International Security, АТ "Алабуга" на початку 2023 року уклав з Іраном контракт на франшизу на суму 1,75 млрд дол на постачання 6 тис безпілотників для російської армії до вересня 2025 року.

Дані про російські запуски безпілотників "Шахед", зібрані українськими військовими, вказують на те, що "Алабуга" випереджає свій виробничий графік і вже поставила близько 4500 з обіцяних 6000 безпілотників станом на кінець квітня 2024 року та понад 6 тис до кінця серпня 2024 року. Поширити

Зазначається, що "Алабуга" досягла річного темпу виробництва приблизно 4700 безпілотників на рік і може виконати своє зобов'язання з постачання 6 тис безпілотників російській армії на рік раніше, приблизно до кінця серпня 2024 року. Якщо вона продовжить закуповувати всі необхідні субкомпоненти з-за кордону, то може поставити додатково 4700 безпілотників до вересня 2025 року, вважають аналітики.

Дрони “Шахед”

Скільки "Шахедів" РФ запускає по Україні

Також аналітики відзначають збільшення середньої щоденної кількості дронів, які запускає РФ по Україні. Так, із квітня 2023 року до вересня 2023 року в кожній атаці в середньому використовували 14 дронів Shahed, але потім із вересня 2023 року до серпня 2024 року середнє значення збільшилося до 21 дрона на атаку.

Згідно зі звітом, кількість атак РФ із використанням безпілотників знизилася в період із квітня до липня 2024 року.

У цей самий період "Алабуга" виробляла менше безпілотників у середньому щомісяця — порівняно з 410 на місяць із січня 2024 року по квітень 2024 року кількість впала до приблизно 371 безпілотника на місяць із травня 2024 року по липень 2024 року.

Це падіння могло бути пов'язане з накопиченням безпілотників для подальшого використання, можливістю зниження попиту з боку російських військових через зміну пріоритетів та економічні обмеження, збоями або скороченнями виробництва на заводі "Алабуга" або меншими, ніж хотілося б, запасами імпортних матеріалів через труднощі з отриманням критично важливих компонентів з-за кордону.

Водночас дані за серпень 2024 року (і попередні дані за вересень) показують різке збільшення кількості запусків. У період з 1 по 31 серпня 2024 року Росія запустила 790 "Шахедів" проти України, що майже вдвічі більше, ніж 426, запущених за той самий період у липні 2024 року.

У період з 1 по 26 вересня 2024 року, за даними України, Росія запустила 1131 "Шахед" проти України, що майже втричі більше, ніж 426, запущених за аналогічний період у липні 2024 року.

Україна ефективно перехоплює велику кількість дронів Shahed. У період з квітня 2023 року по кінець серпня 2024 року Україна підтримувала середній рівень перехоплення приблизно у 86 відсотків.

Водночас попри разючі результати України в перехопленні російських безпілотників Shahed, за весь оцінюваний період часу близько 14 відсотків зуміли подолати оборону, що становить щонайменше 878 безпілотників Shahed, підкреслюють аналітики.

Недоліком російської стратегії, але успіхом для України та Заходу, є те, що Росії необхідно запустити 100 безпілотників Shahed 136, щоб у середньому 14 із них вразили свої цілі... Ці високі показники втрат означають, що "Алабуга" повинна підтримувати високий рівень виробництва та купувати значно більшу кількість електроніки та інших компонентів з-за кордону. Поширити

Також вони зазначають, що посилення заходів із блокування експорту компонентів, необхідних для "Шахедів", може призвести до зниження кількості успішних атак.