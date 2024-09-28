Российские оккупанты масштабировали производство шахедов ― известны цифры

Россия значительно нарастила производство беспилотников Shahed-136. В частности, в СЭЗ "Алабуга" производство этих дронов достигло 6 тысяч единиц - в год раньше запланированного.

Россия значительно увеличила производство шахедов

Как пишет Institute for Science and International Security, АО "Алабуга" в начале 2023 года заключило с Ираном контракт на франшизу на сумму 1,75 млрд долл. на поставку 6 тыс беспилотников для российской армии до сентября 2025 года.

Данные о российских запусках беспилотников "Шахед", собранные украинскими военными, указывают на то, что "Алабуга" опережает свой производственный график и уже поставила около 4500 из обещанных 6000 беспилотников по состоянию на конец апреля 2024 года и более 6 тыс. до конца августа 2024 года. Поделиться

Отмечается, что "Алабуга" достигла годового темпа производства примерно 4700 беспилотников в год и может выполнить свое обязательство по поставке 6 тыс. беспилотников российской армии годом ранее, примерно до конца августа 2024 года. Если она продолжит закупать все необходимые субкомпоненты из-за границы, может поставить дополнительно 4700 беспилотников к сентябрю 2025 года, считают аналитики.

Дроны "Шахед"

Сколько "Шахедов" РФ запускает по Украине

Также аналитики отмечают увеличение среднего ежедневного количества дронов, запускаемых РФ по Украине. Так, с апреля 2023 года по сентябрь 2023 года в каждой атаке в среднем использовали 14 дронов Shahed, но затем с сентября 2023 года по август 2024 года среднее значение увеличилось до 21 дрона на атаку.

Согласно отчету, количество атак РФ с использованием беспилотников снизилось в период с апреля по июль 2024 года.

В этот же период "Алабуга" производила меньше беспилотников в среднем ежемесячно — по сравнению с 410 в месяц с января 2024 по апрель 2024 количество упало до примерно 371 беспилотника в месяц с мая 2024 по июль 2024 года.

Это падение могло быть связано с накоплением беспилотников для дальнейшего использования, возможностью снижения спроса со стороны российских военных из-за смены приоритетов и экономических ограничений, сбоями или сокращениями производства на заводе "Алабуга" или меньшими, чем хотелось бы, запасами импортных материалов из-за трудностей с получением критически важных компонентов из-за границы.

В то же время, данные за август 2024 года (и предварительные данные за сентябрь) показывают резкое увеличение количества запусков. В период с 1 по 31 августа 2024 года Россия запустила 790 "Шахедов" против Украины, что почти вдвое больше, чем 426, запущенных за тот же период в июле 2024 года.

В период с 1 по 26 сентября 2024 года, по данным Украины, Россия запустила 1131 "Шахед" против Украины, что почти втрое больше 426, запущенных за аналогичный период в июле 2024 года.

Украина эффективно перехватывает большое количество дронов Shahed. В период с апреля 2023 по конец августа 2024 Украина поддерживала средний уровень перехвата примерно в 86 процентов.

В то же время, несмотря на поразительные результаты Украины в перехвате российских беспилотников Shahed, за весь оцениваемый период времени около 14 процентов сумели преодолеть оборону, что составляет по меньшей мере 878 беспилотников Shahed, подчеркивают аналитики.

Недостатком российской стратегии, но успехом для Украины и Запада является то, что России необходимо запустить 100 беспилотников Shahed 136, чтобы в среднем 14 из них поразили свои цели... Эти высокие показатели потерь означают, что "Алабуга" должна поддерживать высокий уровень производства и покупать значительно большее количество электроники и других компонентов из-за границы. Поделиться

Также они отмечают, что ужесточение мер по блокированию экспорта компонентов, необходимых для "Шахедов", может привести к снижению количества успешных атак.