Росія масштабує виробництво шахедів на заводі "Алабуга" в Татарстані

Країна-агресорка активно нарощує виробництво безпілотників типу Shahed-136 та інших дронів на заводі «Алабуга» в Татарстані, використовуючи компоненти з Китаю та дешеву робочу силу.

Виробництво шахедів на заводі "Алабуга" продовжує зростати

За останні шість місяців кількість атак російських безпілотників зросла з близько 400 у травні до понад 2400 у листопаді, згідно з підрахунками CNN, зробленими на основі даних Збройних сил України.

У грудні було здійснено щонайменше 1700 ударів безпілотників.

У міру ескалації війни CNN виявив нові подробиці про розширення секретного заводу, який підживлює війну Росії з використанням безпілотників.

Зазначається, що завод в особливій економічній зоні «Алабуга» на півдні Татарстану значно збільшив виробництво ударних і розвідувальних безпілотників іранської розробки, використовуючи низку китайських компонентів і винаймаючи дуже молоду низькокваліфіковану робочу силу у вигляді російських підлітків та африканських жінок. Поширити

Супутникові знімки, проаналізовані CNN та експертами, показують, що на території заводу було збудовано дві додаткові будівлі та наземні переходи, що збільшило площу комплексу на 55%. Також на заводі було посилено безпеку після ударів українських дронів.

За даними з оприлюднених документів, сьогодні «Алабуга» є головним заводом з виробництва безпілотників Shahed-136, або «Герань-2», як його називає Росія, з договором про виробництво шести тисяч одиниць до вересня 2025 року. Схоже, що завод вже виконав цей контракт, зазначає CNN.

У Вашингтонському Інституті науки та міжнародної безпеки, який відстежує діяльність «Алабуги» з 2022 року, вважають, що 6 тис безпілотників були виготовлені приблизно на рік раніше запланованого терміну.

Як повідомили CNN джерела в українській військовій розвідці, також «Алабуга» з літа виробляє низькотехнологічні безпілотники-приманки, відомі під назвою «Гербера». Вони виготовлені з фанери й пінопласту та імітують характерну трикутну форму дронів Shahed. Поширити

За даними української військової розвідки, Росія має намір виробити близько 10 тисяч таких безпілотників до кінця 2024 року, що майже вдвічі перевищує кількість БПЛА Shahed. Вартість, ймовірно, є основним фактором, що визначає цю стратегію, враховуючи, що приманка коштує вдесятеро дешевше, ніж повноцінний дрон-камікадзе.

Телеканал наголошує, що Китай, попри офіційні заяви про "нейтральну позицію" у війні РФ проти України, надає компоненти та технології для виробництва російських БПЛА через мережу з 34 компаній.

За словами джерел, безпілотник «Гербера» базується на китайському прототипі від компанії Skywalker Technology, яка також постачає «комплекти» для їх створення. Початковий контракт на 2 тис комплектів був підписаний у травні, а в липні Skywalker запропонувала поставити ще 8 тис комплектів, повідомили співрозмовники СNN.

Також телеканал зазначає, що є докази того, що Росія почала випробовувати на БПЛА термобаричні боєголовки, які створюють потужніші та руйнівніші вибухові хвилі. Наприкінці жовтня Київський науково-дослідний інститут судових експертиз виявив сліди термобаричних боєприпасів, також відомих як вакуумні бомби, на уламках безпілотників.

Шахед

Росія обманом вербує африканок на роботу в ОПК

Африканки, завербовані на роботу в Росії, кажуть, що їх обманом змусили збирати безпілотники для використання у війні проти України.

Як розповідають журналісти, оголошення в соціальних мережах обіцяли молодим африканським жінкам безкоштовний квиток на літак, гроші та «пригоди» в Європі. Потрібно було лише пройти комп'ютерну гру та тест на знання російської мови зі 100 слів. Поширити

Але замість того, щоб навчатися за програмою стажування, жінок привезли до Татарстану, де вони дізналися, що працюватимуть на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі іранських ударних безпілотників для запуску в Україну.

Особлива економічна зона «Алабуга» була створена в 2006 році для залучення бізнесу та інвестицій в Татарстан. Вона швидко розширилася після вторгнення РФ, і, як свідчать супутникові знімки, частина підприємств перемкнулася на військове виробництво.

Спочатку Іран відправляв безпілотники Shahed-136 до Росії в розібраному вигляді, але згодом виробництво було перенесено на «Алабугу». Зараз «Алабуга» є головним російським заводом з виробництва безпілотників.