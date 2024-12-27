Россия масштабирует производство шахедов на заводе "Алабуга" в Татарстане

Страна-агрессорка активно наращивает производство беспилотников типа Shahed-136 и других дронов на заводе «Алабуга» в Татарстане, используя компоненты из Китая и дешевую рабочую силу.

Производство шахедов на заводе "Алабуга" продолжает расти

За последние шесть месяцев количество атак российских беспилотников возросло с около 400 в мае до более чем 2400 в ноябре, согласно подсчетам CNN, сделанным на основе данных Вооруженных сил Украины.

В декабре было совершено не менее 1700 ударов беспилотников.

По мере эскалации войны CNN обнаружил новые подробности о расширении секретного завода, подпитывающего войну России с использованием беспилотников.

Отмечается, что завод в особой экономической зоне «Алабуга» на юге Татарстана значительно увеличил производство ударных и разведывательных беспилотников иранской разработки, используя ряд китайских компонентов и нанимая очень молодую низкоквалифицированную рабочую силу в виде российских подростков и африканских женщин. Поделиться

Спутниковые снимки, проанализированные CNN и экспертами, показывают, что на территории завода были построены два дополнительных здания и наземные переходы, что увеличило площадь комплекса на 55%. Также на заводе была усилена безопасность после ударов украинских дронов.

По данным из обнародованных документов, сегодня "Алабуга" является главным заводом по производству беспилотников Shahed-136 или "Герань-2", как его называет Россия, с договором о производстве шести тысяч единиц до сентября 2025 года. Похоже, завод уже выполнил этот контракт, отмечает CNN.

В Вашингтонском Институте науки и международной безопасности, который отслеживает деятельность «Алабуги» с 2022 года, считают, что 6 тыс. беспилотников были изготовлены примерно на год раньше запланированного срока.

Как сообщили CNN источники в украинской военной разведке, также «Алабуга» с лета производит низкотехнологичные приманки-беспилотники, известные под названием «Гербера». Они изготовлены из фанеры и пенопласта и имитируют характерную треугольную форму дронов Shahed. Поделиться

По данным украинской военной разведки, Россия намерена произвести около 10 тысяч таких беспилотников к концу 2024 года, что почти вдвое превышает количество БПЛА Shahed. Стоимость, вероятно, является основным фактором, определяющим эту стратегию, учитывая, что приманка стоит в десять раз дешевле, чем полноценный дрон-камикадзе.

Телеканал отмечает, что Китай, несмотря на официальные заявления о "нейтральной позиции" в войне РФ против Украины, предоставляет компоненты и технологии для производства российских БПЛА через сеть из 34 компаний.

По словам источников, беспилотник "Гербера" базируется на китайском прототипе от компании Skywalker Technology, которая также снабжает "комплектами" для их создания. Первоначальный контракт на 2 тыс. комплектов был подписан в мае, а в июле Skywalker предложила поставить еще 8 тыс. комплектов, сообщили собеседники СNN.

Также телеканал отмечает, что есть доказательства того, что Россия начала испытывать на БПЛА термобарические боеголовки, создающие более мощные и более разрушительные взрывные волны. В конце октября Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз обнаружил следы термобарических боеприпасов, известных также как вакуумные бомбы, на обломках беспилотников.

Шахед

Россия обманом вербует африканок на работу в ОПК

Африканки, завербованные в Россию, говорят, что их обманом заставили собирать беспилотники для использования в войне против Украины.

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Но вместо того, чтобы учиться по программе стажировки, женщин привезли в Татарстан, где они узнали, что будут работать на заводе по производству оружия, собирая тысячи ударных иранских беспилотников для запуска в Украину.

Особая экономическая зона "Алабуга" была создана в 2006 году для привлечения бизнеса и инвестиций в Татарстан. Она быстро расширилась после вторжения РФ, и, как свидетельствуют спутниковые снимки, часть предприятий переключилась на военное производство.

Первоначально Иран отправлял беспилотники Shahed-136 в Россию в разобранном виде, но впоследствии производство было перенесено на «Алабугу». Сейчас "Алабуга" является главным российским заводом по производству беспилотников.