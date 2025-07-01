В оккупированном Луганске горит логистика армии РФ — видео

В ночь на 1 июля во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, это произошло на фоне атаки ударных украинских дронов. Также известно, что на нескольких объектах сразу вспыхнули пожары.

"Бавовна" в оккупированном Луганске — что известно

О событиях в городе сообщает издание "Донбасс Реалии", а также руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В сети уже опубликовали видео моментов взрывов: во время просмотра можно услышать звук полета дронов и видны большие очаги огня.

Российское государственное пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на оккупационные власти так называемой "ЛНР" заявило, что над Луганском пролетало более 20 беспилотников.

Как утверждает Андрей Коваленко, во временно оккупированном Луганске горит логистика россиян:

Логистика россиян во временно оккупированном Луганске пылает. Поделиться

Следует отметить, что Генеральный штаб ВСУ последние события в оккупированном украинском городе пока никак не комментировал.

К слову, вечером 30 июня во временно оккупированном Донецке также гремели взрывы, вспыхнули пожары.

Коваленко написал о "ювелирной работе" в оккупированном Донецке и добавил, что "там очень жирно".