В оккупированном Луганске горит логистика армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Луганске горит логистика армии РФ — видео

"Бавовна" в оккупированном Луганске - что известно
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Источник:  online.ua

В ночь на 1 июля во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, это произошло на фоне атаки ударных украинских дронов. Также известно, что на нескольких объектах сразу вспыхнули пожары.

Главные тезисы

  • Российские пропагандисты утверждают, что над Луганском пролетало более 20 беспилотников.
  • Глава украинского Центра противодействия дезинформации подтвердил факт атаки на логистику россиян в Луганске.

"Бавовна" в оккупированном Луганске — что известно

О событиях в городе сообщает издание "Донбасс Реалии", а также руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В сети уже опубликовали видео моментов взрывов: во время просмотра можно услышать звук полета дронов и видны большие очаги огня.

Российское государственное пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на оккупационные власти так называемой "ЛНР" заявило, что над Луганском пролетало более 20 беспилотников.

Как утверждает Андрей Коваленко, во временно оккупированном Луганске горит логистика россиян:

Логистика россиян во временно оккупированном Луганске пылает.

Следует отметить, что Генеральный штаб ВСУ последние события в оккупированном украинском городе пока никак не комментировал.

К слову, вечером 30 июня во временно оккупированном Донецке также гремели взрывы, вспыхнули пожары.

Коваленко написал о "ювелирной работе" в оккупированном Донецке и добавил, что "там очень жирно".

Пропагандистские СМИ заявили о "прилете" в районе здания Донецкого института цветных металлов. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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