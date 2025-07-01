В окупованому Луганську палає логістика армії РФ — відео

Уночі 1 липня в тимчасово окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, це сталося на тлі атаки ударних українських дронів. Також відомо, що одразу на кількох об’єктах спалахнули пожежі.

“Бавовна” в окупованому Луганську — що відомо

Про події в місті повідомляє видання"Донбас Реалії", а також керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У мережі уже опублікували відео моментів вибухів: під час перегляду можна почути звук польоту дронів та видно великі осередки вогню.

Російське державне пропагандистське агентство "ТАСС" із посиланням на окупаційну владу так званої "ЛНР" заявило, що над Луганськом пролітало понад 20 безпілотників.

Як стверджує Андрій Коваленко, в тимчасово окупованому Луганську горить логістика росіян:

Логістика росіян в тимчасово окупованому Луганську палає. Поширити

Варто зазначити, що Генеральний штаб ЗСУ останні події в окупованому українському місті поки жодним чином не коментував.

До слова, ввечері 30 червня в тимчасово окупованому Донецьку також гриміли вибухи, спалахнули пожежі.

Коваленко написав про "ювелірну роботу" в окупованому Донецьку та додав, що "там дуже жирно".