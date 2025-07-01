Масштабна атака дронів на Росію і Крим — перші подробиці та відео

Вранці 1 липня мешканці різних регіонів країни-агресорки Росії, а також тимчасово окупованого Криму, повідомили в своїх соцмережах про гучні вибухи. Згідно з останніми даними, роботу одразу 4 ворожих аеропортів було тимчасово призупинено.
Головні тези:
- Уранці 1 липня росіяни стали свідками гучних вибухів в різних регіонах країни.
- Під удар України потрапив завод “Купол”, який виготовляє ЗРК, РЛС та суміжну продукцію.
“Бавовна” в Росії 1 липня — що відомо
Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін заявив про атаку дронів близько 04:00.
Він також додав, що "всі екстрені служби привели в повну готовність".
Після цього пролунали перші вибухи в Саратові та Енгельсі, а також стало відомо, що аеропорт Саратова призупинив роботу.
Окрім того, під обмеження потрапили аеропорти Ульяновська Ульяновської області РФ, Казані та Нижньокамська (Татарстан).
Як стверджує ставленик Кремля у Ростовській області РФ Юрій Слюсар, протягом ночі ППО нібито знищила БпЛА в Ростові-на-Дону, Таганрозі, Новошахтинську, Міллерівському, М'ясниківському, Аксайському, Неклинівському і Матвєєво-Курганському районах.
Серед цивільного населення постраждалих немає.
Варто зазначити, що в Іжевську атаковано завод «Купол», який виготовляє ЗРК, РЛС та суміжну продукцію. Він знаходиться за 1300 км від України.
Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі 1 липня російськими засобами ППО знищено та перехоплено 60 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:
▪️ 17 БПЛА — над територією Республіки Крим,
▪️ 16 БПЛА — над територією Ростовської області,
▪️ 11 БПЛА — над акваторією Азовського моря,
▪️ 5 БПЛА — над територією Курської області,
▪️ 4 БПЛА — над територією Саратовської області,
▪️ 3 БПЛА — над акваторією Чорного моря,
▪️ 2 БПЛА — над територією Бєлгородської області,
▪️ по одному БПЛА знищено над територіями Воронезької та Орловської областей.
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