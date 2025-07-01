Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 30 червня та 1 липня російські окупанти атакували Україну 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити 47 ворожих цілей.

Нова атака Росії на Україну — перші подробиці

Черговий повітряний напад армія РФ здійснювала із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 — збито вогневими засобами ураження, 33 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Поширити

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що загалом відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.