Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - перші подробиці
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Протягом ночі 30 червня та 1 липня російські окупанти атакували Україну 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити 47 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Цього разу російські дрони збивали на півночі та сході країни. 
  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях.

Нова атака Росії на Україну — перші подробиці

Черговий повітряний напад армія РФ здійснювала із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 — збито вогневими засобами ураження, 33 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що загалом відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

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