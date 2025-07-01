Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 30 июня и 1 июля российские оккупанты атаковали Украину 52-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить 47 вражеских целей.

Новая атака России на Украину — первые подробности

Очередное воздушное нападение армия РФ осуществляла с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.

В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 14 — сбиты огневыми средствами поражения, 33 — локационно потеряны/подавлены РЭБ. Поделиться

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в целом произошло попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.