Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 30 июня и 1 июля российские оккупанты атаковали Украину 52-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить 47 вражеских целей.
Главные тезисы
- В этот раз российские дроны сбивали на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях.
Новая атака России на Украину — первые подробности
Очередное воздушное нападение армия РФ осуществляла с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.
В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в целом произошло попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.