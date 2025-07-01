Атака России на Днепропетровщину есть погибшие — есть погибшие

Утром 1 июля российские захватчики снова нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области. Местные власти сообщают о погибших и раненых в результате атаки врага.

Россия снова атаковала Днепропетровщину

О ситуации в области рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Враг ударил ракетой по Каменскому району. Возник пожар. Последствия уточняем. Оставайтесь в безопасном месте. Продолжается тревога, — написал он. Поделиться

По его словам, в результате новой атаки российских оккупантов на город есть погибшие.

После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые. Детали впоследствии. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Кроме того, сообщается, что один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского обстрела Куцурубской общины в Николаевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в своих соцсетях.

Утром россияне снова ударили из артиллерии по Куцурубской общине. Убили 75-летнего пенсионера на собственном дворе, его 76-летняя жена ранена, — сказано в сообщении Кима. Поделиться

По его словам, пострадавшую госпитализировали.