Атака России на Днепропетровщину есть погибшие — есть погибшие

Утром 1 июля российские захватчики снова нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области. Местные власти сообщают о погибших и раненых в результате атаки врага.
Главные тезисы
- Число погибших и раненых уточняется.
- Также сообщается о жертвах в Житомирской области.
Россия снова атаковала Днепропетровщину
О ситуации в области рассказал глава ОВА Сергей Лысак.
По его словам, в результате новой атаки российских оккупантов на город есть погибшие.
Кроме того, сообщается, что один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского обстрела Куцурубской общины в Николаевской области.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в своих соцсетях.
По его словам, пострадавшую госпитализировали.
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