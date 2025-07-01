Атака России на Днепропетровщину есть погибшие — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Днепропетровщину есть погибшие — есть погибшие

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Россия снова атаковала Днепропетровщину
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Утром 1 июля российские захватчики снова нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области. Местные власти сообщают о погибших и раненых в результате атаки врага.

Главные тезисы

  • Число погибших и раненых уточняется.
  • Также сообщается о жертвах в Житомирской области.

Россия снова атаковала Днепропетровщину

О ситуации в области рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Враг ударил ракетой по Каменскому району. Возник пожар. Последствия уточняем. Оставайтесь в безопасном месте. Продолжается тревога, — написал он.

По его словам, в результате новой атаки российских оккупантов на город есть погибшие.

После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые. Детали впоследствии.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Кроме того, сообщается, что один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского обстрела Куцурубской общины в Николаевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в своих соцсетях.

Утром россияне снова ударили из артиллерии по Куцурубской общине. Убили 75-летнего пенсионера на собственном дворе, его 76-летняя жена ранена, — сказано в сообщении Кима.

По его словам, пострадавшую госпитализировали.

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