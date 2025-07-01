"Запрещено!". Сырский принял важное решение для защиты военных

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский официально подтвердил, что запретил скопление личного состава, военной техники и размещение военнослужащих в палаточных городках в учебных центрах. Это решение принято для сохранения жизни украинских защитников.

Что известно о новом решении Сырского

По словам главкома, он заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов России.

Мое безусловное требование — обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено! Александр Сырский Главнокомандующий

Он также обратил внимание на то, что на локациях подготовки активно строятся новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения.

Кроме того, в процессе реализации дополнительные инженерные решения направлены на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются.

Указал на обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах. Поделиться

Также указано, что Александр Сырский обозначил задачу для улучшения подготовки.

В первую очередь речь идет об организации закрепления армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.