"Запрещено!". Сырский принял важное решение для защиты военных

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский официально подтвердил, что запретил скопление личного состава, военной техники и размещение военнослужащих в палаточных городках в учебных центрах. Это решение принято для сохранения жизни украинских защитников.
Главные тезисы
- Меры по защите учебных центров от воздушных ударов России включают в себя строительство новых укрытий и других защитных сооружений.
- Александр Сырский отмечает важность безопасности военнослужащих во время подготовки и тренировок в Вооруженных силах.
Что известно о новом решении Сырского
По словам главкома, он заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов России.
Он также обратил внимание на то, что на локациях подготовки активно строятся новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения.
Кроме того, в процессе реализации дополнительные инженерные решения направлены на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются.
Также указано, что Александр Сырский обозначил задачу для улучшения подготовки.
В первую очередь речь идет об организации закрепления армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.
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