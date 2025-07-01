"Заборонено!". Сирський ухвалив важливе рішення для захисту військових
Категорія
Україна
Дата публікації

"Заборонено!". Сирський ухвалив важливе рішення для захисту військових

Олександр Сирський
Сирський

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський офіційно підтвердив, що заборонив скупчення особового складу, військової техніки та розміщення військовослужбовців у наметових містечках в навчальних центрах. Це рішення ухвалене для збереження життя українських захисників.

Головні тези:

  • Заходи для захисту навчальних центрів від повітряних ударів Росії включають будівництво нових укриттів та інших захисних споруд.
  • Олександр Сирський наголошує на важливості безпеки військовослужбовців під час підготовки та тренувань у Збройних силах.

Що відомо про нове рішення Сирського

За словами головкома, він заслухав звіти щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів Росії.

Моя безумовна вимога — забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках — заборонено!

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач

Він також звернув увагу на те, що на локаціях підготовки наразі активно будуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди.

Окрім того, в процесі реалізації додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються.

Наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.

Також вказано, що Олександр Сирський окреслив завдання для покращення підготовки.

Насамперед йдеться про організацію закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.

За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк.

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