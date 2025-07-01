Україна уразила 12 районів зосередження солдатів РФ

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та два артилерійських засоби російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1224 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- 30 червня на фронті відбулося 146 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 1 липня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно склали
особового складу — близько 1020980 (+970) осіб
танків — 10983 (+3) од
бойових броньованих машин — 22928 (+6) од
артилерійських систем — 29754 (+36) од
РСЗВ — 1427 (+0) од
засоби ППО — 1190 (+0) од
літаків — 420 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42940 (+144)
крилаті ракети — 3436 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн — 53696 (+103)
спеціальна техніка — 3921 (+0)
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 30 червня ворог завдав по позиціях українських оборонців та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб.
Ба більше, вказано, що російські загарбники здійснили 5304 обстріли, зокрема 107 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3776 дронів-камікадзе.
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