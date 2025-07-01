Украина поразила 12 районов сосредоточения солдат РФ

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 1 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составили

личного состава — около 1020980 (+970) человек

танков — 10983 (+3) ед

боевых бронированных машин — 22928 (+6) ед

артиллерийских систем — 29754 (+36) ед

РСЗО — 1427 (+0) ед

средства ПВО — 1190 (+0) ед

самолетов — 420 (+0) ед

вертолетов — 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня — 42940 (+144)

крылатые ракеты — 3436 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн — 53696 (+103)

специальная техника — 3921 (+0)

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 30 июня враг нанес по позициям украинских защитников и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 управляемых бомб.

Более того, указано, что российские захватчики произвели 5304 обстрела, в том числе 107 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3776 дронов-камикадзе.