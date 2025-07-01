Украина поразила 12 районов сосредоточения солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 12 районов сосредоточения солдат РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 1 июля 2025 года
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Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1224-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • 30 июня на фронте произошло 146 боеприкосновений.

Потери армии РФ по состоянию на 1 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составили

  • личного состава — около 1020980 (+970) человек

  • танков — 10983 (+3) ед

  • боевых бронированных машин — 22928 (+6) ед

  • артиллерийских систем — 29754 (+36) ед

  • РСЗО — 1427 (+0) ед

  • средства ПВО — 1190 (+0) ед

  • самолетов — 420 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0) ед

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42940 (+144)

  • крылатые ракеты — 3436 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильной техники и автоцистерн — 53696 (+103)

  • специальная техника — 3921 (+0)

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 30 июня враг нанес по позициям украинских защитников и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 управляемых бомб.

Более того, указано, что российские захватчики произвели 5304 обстрела, в том числе 107 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3776 дронов-камикадзе.

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