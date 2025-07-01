Украина поразила 12 районов сосредоточения солдат РФ

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и два артиллерийских средства российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1224-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- 30 июня на фронте произошло 146 боеприкосновений.
Потери армии РФ по состоянию на 1 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составили
личного состава — около 1020980 (+970) человек
танков — 10983 (+3) ед
боевых бронированных машин — 22928 (+6) ед
артиллерийских систем — 29754 (+36) ед
РСЗО — 1427 (+0) ед
средства ПВО — 1190 (+0) ед
самолетов — 420 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня — 42940 (+144)
крылатые ракеты — 3436 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн — 53696 (+103)
специальная техника — 3921 (+0)
Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 30 июня враг нанес по позициям украинских защитников и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 управляемых бомб.
Более того, указано, что российские захватчики произвели 5304 обстрела, в том числе 107 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3776 дронов-камикадзе.
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